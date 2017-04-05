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Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в "Укрнафте" в рамках расследования нефтяных аукционов
15:09 05.04.2017 |
В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили проведение обысков в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства по факту злоупотребления должностными лицами "Укрнафты" в течение 2013-2015 гг., что нанесло предприятию ущерб почти на 140 млн грн.
"В настоящее время с целью выявления документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, следователями Генеральной прокуратуры Украины при поддержке СБ Украины, проводятся обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта", - сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук в среду.
По ее словам, Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ПАО "Укрнафта" в течение 2013-2015 гг. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
"В ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись, в основном, предприятиям, входившим в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционный комитет сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали ее реальным физико-химическим характеристикам, в частности, по вместимости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент баррелизации")", - сообщила Л.Сарган.
По ее словам, это привело к занижению объема каждого лота добытого сырья, выставленного на продажу, и повлекло уменьшение его стоимости, предварительно, причинив убыток ПАО "Укрнафта" на почти 140 млн грн.
В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбук относительно обысков в "Укрнафте" сообщила, что Служба безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры осуществляет оперативное сопровождение следственных действий в рамках производства, открытого прокуратурой.
Ранее в среду, 5 апреля пресс-службе ПАО "Укрнафта" сообщили, что Генеральная прокуратура Украины с привлечением сотрудников СБУ проводит обыски в центральном офисе ПАО "Укрнафта" а также в региональных подразделениях компании в Бориславе, Прилуках, Полтаве и Ахтырке.
"Обыски проводятся на основании определений Печерского районного суда Киева от 29 марта 2017 года в рамках уголовного производства, которое касается проведения нефтяных аукционов в течение 2013-2015 гг.", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавляют, что это уголовное производство зарегистрировано еще 29 декабря 2016 года, однако с того времени "Укрнафта" не получала никаких запросов от Генпрокуратуры в его рамках.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", правоохранителям пришлось спилить решетку при входе в центральный офис "Укрнафты", чтобы попасть внутрь помещения.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка - порядка 42% акций.
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|Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в "Укрнафте" в рамках расследования нефтяных аукционов
Установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись предприятиям, входившим в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в АК искаженные сведения о плотности добываемой нефти.
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