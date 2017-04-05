Корейская Posco Daewoo Corporation ("дочка" сталелитейного гиганта Posco) готова инвестировать в развитие портовой инфраструктуры, в частности, в строительство терминала в одном из портов. Об этом сообщили в Мининфраструктуры со ссылкой на заявление президента компании Ким Йонг Санга.

В понедельник, 3 апреля, он провел встречу с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, а также заместителем министра Надеждой Казначеевой и и.о. главы АМПУ Райвисом Вецкагансом.

По инициативе корейской стороны, стороны также обсудили перспективы производства электрокаров в Украине. С этой целью в течение месяца в Киев прибудет делегация корейских экспертов.

Напомним, в сентябре 2016 года представители Posco наведались с визитом в порт Черноморск, где обсуждали вопросы привлечения новых грузопотоков и возможности инвестирования в портовую инфраструктуру.