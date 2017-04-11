" Энергомашспецсталь" изготовила оборудование для 4-го блока индийской атомной электростанции "Куданкулам". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Передает Национальный промышленный портал со ссылкой на МинПром .

Согласно контракту, на ЭМСС были изготовлены 361 изделие для 3-го и 4-го энергоблоков Индийской АЭС. Суммарный вес поставок по данному контракту составил 3952 тонны, - говорится в сообщении.

Как сказно в сообщении, ЭМСС провела несколько десятков металлургических заготовок для парогенератора, компенсатора давления, главного циркуляционного трубопровода, главного циркуляционного насосного агрегата и еще несколько десятков изделий для 3-го и 4-го энергоблоков индийской атомной станции.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения, с 2010 года входит в машиностроительный дивизион "Росатома".