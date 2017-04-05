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Топливно-энергетический комплекс
"Мотор Сич" выплатит по итогам 2016г дивиденды в размере 30 грн за акцию
08:40 05.04.2017 |
ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по итогам работы в 2016 году выплатит дивиденды в размере 30 грн за акцию. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из акционеров ПАО, соответствующее решение было одобрено годовым собранием акционеров 30 марта. В целом, по его словам, на выплату дивидендов будет направлено 62,3 млн грн из предварительно объявленной чистой прибыли компании по итогам 2016 года в размере 2 млрд 186,516 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Как уточнил собеседник агентства, размер дивидендов по итогам работы в 2016 году сохранен на прошлогоднем уровне: по итогам 2015 года он также составил 30 грн на акцию. ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. По данным компании, в 2016 году чистая прибыль компании по МСФО составила 2 млрд 186,516 млн грн, что на 36,4% меньше, чем в 2015 году. В 2015 году чистая прибыль "Мотор Сич" по МСФО, согласно уточненным данным компании, возросла в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом - до 3 млрд 399,84 млн грн, консолидированный чистый доход увеличился на 28,9% - до 13 млрд 830,66 млн грн.
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