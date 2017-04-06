ПАО "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в два раза (на 1 млрд 119,175 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 2 млрд 209,718 млн грн.

Согласно размещенной на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности отчетности компании, ее чистый доход в прошлом году возрос на 34,2% (на 1 млрд 76,775 млн грн) – до 5 млрд 997,813 млн грн, валовая прибыль – на 47,9% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 3 млрд 327,088 млн грн.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2015 году увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом – до 1 млрд 90,543 млн грн, чистый доход – в 1,7 раза, до 4 млрд 469,21 млн грн, EBITDA – на 64,7%, до 2 млрд 687,818 млн грн.

Производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС компании в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч.

Прогноз отпуска электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 10 млрд 794,1 млн кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.





Производство электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" в 2015-2016 гг.

2015 2016 изменение, % Днепровская ГЭС 1 649,200 2 575,147 56,1 Днепрдзержинская ГЭС 606,970 903,236 48,9 Киевская ГЭС 378,576 537,660 42,0 Каховская ГЭС 654,794 1 051,818 60,6 Кременчугская ГЭС 683,770 1 079,453 57,9 Каневская ГЭС 503,368 688,036 36,7 Киевская ГАЭС 146,167 144,409 -1,2 Днестровская ГЭС 561,795 443,513 -21,1 Днестровская ГАЭС 1 241,152 1 288,492 3,8 ВСЕГО 6 425,792 8 711,764 35,6

Данные: Минэнергоугля