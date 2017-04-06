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"Укргидроэнерго" в 2016г увеличило чистую прибыль вдвое
15:13 06.04.2017 |
ПАО "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в два раза (на 1 млрд 119,175 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 2 млрд 209,718 млн грн.
Согласно размещенной на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности отчетности компании, ее чистый доход в прошлом году возрос на 34,2% (на 1 млрд 76,775 млн грн) – до 5 млрд 997,813 млн грн, валовая прибыль – на 47,9% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 3 млрд 327,088 млн грн.
Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2015 году увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом – до 1 млрд 90,543 млн грн, чистый доход – в 1,7 раза, до 4 млрд 469,21 млн грн, EBITDA – на 64,7%, до 2 млрд 687,818 млн грн.
Производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС компании в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч.
Прогноз отпуска электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 10 млрд 794,1 млн кВт-ч.
"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.
Производство электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" в 2015-2016 гг.
|2015
|2016
|изменение, %
|Днепровская ГЭС
|1 649,200
|2 575,147
|56,1
|Днепрдзержинская ГЭС
|606,970
|903,236
|48,9
|Киевская ГЭС
|378,576
|537,660
|42,0
|Каховская ГЭС
|654,794
|1 051,818
|60,6
|Кременчугская ГЭС
|683,770
|1 079,453
|57,9
|Каневская ГЭС
|503,368
|688,036
|36,7
|Киевская ГАЭС
|146,167
|144,409
|-1,2
|Днестровская ГЭС
|561,795
|443,513
|-21,1
|Днестровская ГАЭС
|1 241,152
|1 288,492
|3,8
|ВСЕГО
|6 425,792
|8 711,764
|35,6
Данные: Минэнергоугля
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