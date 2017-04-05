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Суд запретил "Укртрансгазу" ограничивать транспортировку газа для ОПЗ
12:46 04.04.2017 |
Печерский районный суд Киева определением от 28 марта временно запретил ПАО "Укртрансгаз" ограничивать или приостанавливать транспортировку газа для ПАО "Одесский припортовый завод".
Суд также запретил УТГ отклонять номинации для точек входа-выхода ОПЗ, которые подаются в рамках договора на переработку давальческого сырья с ERU Management Services.
УТГ может оспорить определение в апелляции.
Как сообщалось, после двух неудачных попыток приватизации ОПЗ в 2016 году предприятие из-за высоких цен на природный газ и накопленных долгов за его поставки остановилось на два первых месяца 2017 года.
С марта ОПЗ начал работать по давальческой схеме с группой компаний "ЭРУ", которая обязалась поставлять ему на переработку до 60 млн куб. м газа в месяц, а полученные аммиак и мочевину продавать на внешнем и внутреннем рынках. "ЭРУ" также обязалось выделить более $20 млн по соглашениям о кредитной поддержке для возобновления работы завода путем финансирования поставок газа в марте.
Позднее УТГ направил ОПЗ уведомление о снижении подачи давления газа на завод с утра 29 марта из-за долгов ОПЗ за услуги балансировки на сумму 434 млн грн.
ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.
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