Энергохолдинг ДТЭК с 1 апреля начал экспорт электроэнергии в Молдову, сообщила директор департамента электроэнергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец.

"У нас в апреле, вот уже два дня, идет экспорт на Молдову", - сказала она в ходе "круглого стола" "Новая эра украинской энергетики: за шаг до принятия закона "О рынке электроэнергии", организованном интернет-ресурсом "Энергоформа" в Киеве в понедельник.

И.Буславец уточнила, что на данный момент электроэнергию в Молдову поставляет ДТЭК, закупая ее у "Энергорынка" на обычных условиях.

Она также добавила, что цена поставки по данному контракту не обеспечивает прибыли, однако начало поставок важно для восстановления утраченных позиций на рынке Молдовы.

По данным НЭК "Укрэнерго", на вечерний максимум 2 апреля экспорт в Молдову составлял 398 МВт, с энергоострова "Бурштынской ТЭС" - 354 МВт, в Польшу - 187 МВт.

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Как сообщалось, "ДТЭК Трейдинг" (Украина) и Energocom (Молдова) подписали контракт на поставку украинской электроэнергии на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. По данным министерства экономики Молдовы, Energocom будет поставлять на внутренний рынок электроэнергию по $50,2 за 1 МВт-ч. Также участвовавшая в тендере расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской "Интер РАО" Молдавская ГРЭС первоначально предложила электроэнергию по $58,5 за 1 МВт-ч, позднее снизив цену до $54,4 за 1 МВт-ч.

Прогнозный баланс ОЭС Украины на апрель 2017 года предусматривает экспорт электроэнергии в Молдову 90 млн кВт-ч.

Реальность возобновления поставок э/э в страны СНГ при текущих ценах на внутреннем рынке страны стала возможной после принятия 20 марта Советом ОРЭ решения о продаже на экспорт (но не через выделенный энергоостров - ИФ) произведенной на украинских АЭС э/э, не востребованной в ОЭС Украины.

В экспортную цену заложена стоимость атомной электроэнергии согласно действующему тарифу, расходы НЭК "Укрэнерго" на диспетчерское управление и использование сетей, дотационные сертификаты.

Экспорт электроэнергии будет осуществляться графиком с разбивкой на базовую и переменную мощность на ежемесячной основе. Базовая мощность графика будет покрываться исходя из прогнозной минимальной нагрузки блоков АЭС, не востребованной для ОЭС Украины, и будет определяться НЭК "Укрэнерго" на основании предоставленных "Энергоатомом" на ежемесячной основе данных о резервной мощности энергоблоков АЭС.

Переменная часть графика экспорта электроэнергии будет покрываться другой генерацией по цене, которая формируется действующими правилами ОРЭ.

Украина в январе-феврале 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 37,2% (на 263,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 972,5 млн кВт-ч. В денежном эквиваленте экспорт за два месяца составил $48,765 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.

