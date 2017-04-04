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Топливно-энергетический комплекс
Молдова отказалась от приднестровской электроэнергии в пользу украинской
10:19 03.04.2017 |
Минэкономики Молдавии 1 апреля объявило, что меняет ключевого поставщика электроэнергии в страну на следующий год (апрель 2017-го - март 2018 года). Вместо подконтрольной российскому "Интер РАО" Молдавской (Кучурганской) ГРЭС (МолдГРЭС), расположенной в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), энергию будут покупать у украинской DTEK Trading за $50,2 за 1 МВт ч. Как пояснило молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике, МолдГРЭС предлагала $54,4 за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу за $44,9 за 1 МВт ч.
Тендер мог закончиться раньше, но затянулся, в частности, из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника - компании "Энергокапитал", близкой к прежнему руководству ПМР. Посредник получал газ у приднестровского "Тираспольтрансгаза", передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдавию. Собеседники "Ъ" в российских госструктурах говорят, что в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк.
По версии ряда источников "Ъ", Сергей Яралов (его называют неофициальным советником бизнесмена по экономике и финансам) и член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам от Демпартии Владимир Андронаки 31 марта обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС - цену в $49 за 1МВт ч и сохранение посредника в виде "Энергокапитала".
Однако на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдавии Игорь Додон и ПМР Вадим Красносельский. Главы республик встречались 30 марта, после этого господин Додон (считается лояльным Москве, в отличие от прозападного правительства Кишинева) заявил "Ъ", что посредник должен быть исключен, и господин Красносельский с этим согласился.
Но даже на этих условиях продлить контракт с МолдГРЭС не удалось. Ряд источников "Ъ" подтвердили, что цена ГРЭС была выше украинской: Приднестровье начало с $58 за 1 МВт ч, затем опустилось до $54, а потом и до $52, но Кишинев это не устроило. Один из собеседников "Ъ" утверждает, что незадолго до тендера молдавский "Энергоком" заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч). Эти объемы, по его словам, и были предложены на тендер с условием пересмотра цены раз в квартал в зависимости от конъюнктуры. В "Интер РАО" отказались обсуждать ситуацию, получить комментарий у властей ПМР не удалось.
Молдавский эксперт Сергей Тофилат говорит, что МолдГРЭС в 2015 году закупала газ по $129 за 1 тыс. кубометров, а в 2016 году - по $75. Ценообразование связано с тем, что Приднестровье не рассчитывается с "Газпромом" за газ. Долг региона, переваливший за $6,5 млрд, считается молдавским, но "Газпром" пока не готов менять схему расчетов (см. "Ъ" от 13 февраля). Источник в российских госструктурах, знакомый с ходом переговоров, объясняет итоги конкурса "управленческой ошибкой, вызванной сбоем в аналитической работе МолдГРЭС, отсутствием нормальной коммуникации с властями Тирасполя и слабыми навыками приднестровских переговорщиков". Господин Тофилат оценил себестоимость энергии МолдГРЭС в $17 за 1 МВт ч.
ГРЭС теперь придется работать в режиме, сходном с 2013 годом, когда Кишинев также покупал энергию на Украине, говорит собеседник "Ъ" на рынке. Тогда она загружала лишь один блок (при поставках в Молдавию - три). В 2016 году станция выработала около 4,5 млрд кВт ч. При этом она является вторым налогоплательщиком ПМР ($0,95 млн в январе). В ПМР пока не оценили размер потерь. Сергей Тофилат говорит, что даже с учетом загрузки для Молдавии ГРЭС работала на 17-18% мощности, а 36% расходов бюджета ПМР финансировались за счет газового счета, это $1,2 млрд за десять лет. Он счел решение закупать энергию у Украины правильным: "Ее покупка у Приднестровья ведет к увеличению долга перед "Газпромом", а Кишинев, по сути, финансирует непризнанную республику". Но неясно, сможет ли DTEK покрыть спрос Молдавии полностью. В украинском энергобалансе на экспорт заложено 90 млн кВт ч ежемесячно, Молдавии нужно 270 млн кВт ч, то есть экспорт по балансу покрывает лишь 30% спроса.
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