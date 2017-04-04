Детективы НАБУ расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Угольная компания "Краснолиманская" при закупке угля и поставке его на "Центрэнерго".

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила "Нашим грошам" в ответ на запрос относительно обысков на "Краснолиманской".

Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия"), ч. 3 ст. 209 ("Легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере") УК Украины.

В фокусе расследователей - сделки на общую сумму более 1,2 млрд гривен. В ходе расследования детективы разоблачили схемы, по которым частные компании-посредники закупали уголь у предприятия по ценам, которые отличались от рыночных, для дальнейшей поставки его ПАО "Центрэнерго". Но фактическая поставка осуществлялось напрямую - от ГП на "Центрэнерго".

Из-за таких действий субъекты предпринимательства, входящие в сферу ведения Минэнергоугля, у которых доля государственной собственности и корпоративных прав государства составляет более 50%, понесли существенные убытки.

Расследование по приведенным фактам детектив НАБУ начали в июле 2016 года. Досудебное расследование продолжается. О подозрении пока никому не сообщено.

31 марта СМИ сообщили об обысках НАБУ на "Краснолиманской".

Неофициально сообщалось о том, что обыски были связаны с фирмами "Дантрейд лтд" и "Торговый дом-ресурс", через которые уголь государственной шахты поставлялся на государственные ТЭС.

Этих же компании упоминалось в сообщении ЭП относительно обысков в офисе нардепа Сергея Трегубенко в бизнес-центре "Парус" в декабре 2016 года.

Трегубенко раньше называли "смотрящим" за угольной отраслью от группы бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. Однако прошлой осенью он потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста заместителя главы ведомства Дмитрия Лабоженко.

После этого новым "смотрящим" стали называть Виталия Кропачева, который взял под контроль углеобогатительные фабрики Александра Януковича, но якобы не смог взять контроль над "Краснолиманской".