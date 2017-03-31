Группа Кернел заканчивает процесс покупки холдинга Украинские аграрные инвестиции, что сделает холдинг Андрея Веревского крупнейшим владельцем земельного банка Украины. Об этом LIGA.net сообщили инвестбанкир и два участника рынка.

По данным собеседников издания, агрохолдинг ждет разрешения от Антимонопольного комитета Украины. "Менеджмент УАИ уже на чемоданах, ждут, что вот-вот Кернел поставит своих", - говорит один из собеседников.

В пресс-службе Kernel LIGA.net косвенно подтвердили информацию, отметив, что ранее Веревский открыто заявлял о намерении расширять земельный банк.

Напомним, до этого Кернел получил разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые принадлежат Renaisco B.V. - дочерней компании Glencore International.

По имеющимся данным, зембанк Glencore составляет 70 тыс. га, УАИ - более 240 тыс. га.

После покупки активов Kernel может стать крупнейшим землепользователем в Украине с зембанком около 700 тыс. га.

Кернел - один из крупнейших украинских агрохолдингов. Компания является также крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. На данный момент земельный банк агрохолдинга составляет около 390 тыс. га.