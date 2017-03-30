Решением хозяйственного суда по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта было решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" (Днепр) списать в пользу государства, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Борис Филатов, кажется, много сэкономил. Новый аэропорт строить не придется", - написал он на странице в сети Facebook.

Как сообщалось, городской голова Днепра Борис Филатов на прошлой обратился к руководству государства с просьбой помочь в демонополизации местного аэропорта.

"В миллионом городе нет аэропорта. Он принадлежит частному собственнику, который злоупотребляет монопольным положением. Это вызывает абсолютно четкое раздражение среди граждан. И я просил бы руководство государства посодействовать городу в разрешении вопроса с аэропортом", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Ранее, в феврале 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян указывал на ограничение рынка для авиакомпаний со стороны международного аэропорта Днепра.

"Все аэродромы демонстрируют рост. Кроме одного - в городе Днепр, где решили "поиграть" в монополию и ограничить рынок", - отмечал он.

По данным Государственной авиационной службы Украины, аэропорт Днепра в 2016 году сократил пассажиропоток на 17,7%. Сокращением пассажиропотока в минувшем году отметился помимо Днепра только аэропорт Ужгорода.

Аэропортом Днепра управляет авиакомпания "Днипроавиа". Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа" ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтера" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.