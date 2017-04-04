Авиакомпания "Авиалинии Антонова", авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" (Киев), являющаяся одним из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, по итогам работы в 2016 году увеличила объем перевозки грузов на 22,8% по сравнению с 2015 годом - до 21 463 тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП "Антонов".

При этом, по данным пресс-службы, количество выполненных компанией рейсов в 2016 году увеличилось на 25,1% - до 448 рейсов, налет флота по итогам 2016 года составил свыше 4,6 тыс. часов.

Флот "Авиалиний Антонова" насчитывает сегодня семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, многоцелевой Ан-74Т (10 тонн), Ан-22 "Антей" (60 тонн), Ан-26 (5,5 тонн).

С 2006 года "Авиалинии Антонова" реализуют контракт на выполнение стратегических перевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах 18 стран альянса и ЕС. В декабре 2014 года совместный с российской авиакомпанией "Волга-Днепр" контракт был продлен до конца 2016 года. Осенью 2016 года руководство "Авиалиний Антонова" озвучило планы продолжить сотрудничество с НАТО по программе SALIS после завершения совместного с российской компанией контракта. В рамках нового формата партнерства, не исключали в компании, местом базирования украинских "Русланов" останется Лейпциг.

В 2017 году официальная информация о новом формате сотрудничества украинского оператора Ан-124-100 "Руслан" по программе SALIS не озвучивалась.

С 1 января 2017 года в Великобритании открыто новое представительство "Авиалиний Антонова" - компания Dreamlifts Ltd.

Dreamlifts Ltd. будет представлять "Авиалинии Антонова" в Соединенном Королевстве вместо созданной для продвижения услуг по перевозке грузов самолетами Ан-124-100 совместно с российской авиакомпанией "Волга-Днепр" в 2006 году Ruslan International (RI), прекратившей свою деятельность 31 декабря 2016 года, сообщила ранее пресс-служба.