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Топливно-энергетический комплекс
Борщаговский химфармзавод в 2016г увеличил чистую прибыль в 2 раза
10:02 03.04.2017 |
ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом - до 118,702 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР о собрании акционеров, запланированном на 27 апреля, ее активы за отчетный период выросли на 14,6% - до 1,413 млрд грн, собственный капитал - на 28,69%, до 1,202 млрд грн.
Как сообщалось, по итогам 2015 года ПАО получило чистую прибыль в размере 59,3 млн грн, что на 35%, или 15,4 млн грн превышает показатель 2014 года.
В 2016 году БХФЗ вошел в десятку лидеров по объемам аптечных продаж - 4,2% рынка.
В марте 2015 года Киев за 171,844 млн грн продал принадлежащий ему 30%-ный пакет акций БХФЗ фармацевтической фирме "Дарница" (Киев).
В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Дарница" приобрести более 50% акций БХФЗ. Однако в апреле 2016 года комитет оштрафовал компанию на 20,4 тыс. грн за приобретение 30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора.
В середине февраля 2017 года АМКУ сообщил о рассмотрении дела о возможной концентрации украинского фармацевтического рынка ЗАО "Дарница" путем приобретения акций ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод".
В свою очередь БХФЗ неоднократно сообщал о незначительном увеличении "Дарницей" количества голосующих акций.
По данным госреестра, в настоящее время конечными бенефициарами БХФЗ являются Татьяна Артеменко, Николай Безпалько, Олег Голобородько, Глеб Загорий и Евгений Сова.
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|Борщаговский химфармзавод в 2016г увеличил чистую прибыль в 2 раза
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