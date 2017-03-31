ЧАО "Эфес Украина" (Донецк), одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, в 2016 году сократило чистый убыток в 2,1 раза - до 604,17 млн грн.

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, ее непокрытый убыток к концу 2016 года вырос на 17,6% и составил 4,050 млрд грн.

Активы "Эфес Украина" уменьшились на 1,7% - до 1,836 млрд грн, основные средства - на 2,7%, до 1,567 млрд грн.

Долгосрочные обязательства ЧАО за прошлый год возросли на 13,3% - до 2,463 млрд грн, текущие обязательства - на 28,5%, до 1,283 млрд грн.

При этом суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 9,4% - до 56,1 млн грн.

"Эфес Украина" (ранее "Миллер Брендз Украина") принадлежит компании Efes Breweries International. Является украинским подразделением международной группы Efes - шестого крупнейшего в Европе производителя пива. Мощности по производству пива украинской компании находятся в Донецке.

Группа Efes включает 15 пивоваренных, шесть солодовенных и 23 завода по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах мира. Продукция Efes представлена в 70 странах мира.

"Эфес Украина" производит, а также импортирует в Украину пиво торговых марок Miller Genuine Draft, Velkopopovicky Kozel, Pilsner Urquell, REDD'S, Efes Pilsener, Grolsch Premium Lager, "Старый Мельник из бочонка", "Жигулевское Разливное", "Золотая Бочка", Amsterdam Navigator, "Кружка Свіжого", "Белый Медведь", "Сармат", "Жигулевское", "Добрый Шубин".