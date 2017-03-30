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"Кэпител Билдинг Корпорейшен" группы "МАКО" в 2016г сократил чистый убыток в 3,3 раза
15:32 30.03.2017 |
ЧАО "Кэпител Билдинг Корпорейшен" ("КБК", Краматорск Донецкой обл.), входящее в группу компаний (ГК) "МАКО" (Донецк) старшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра, по итогам 2016 года сократило чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2015 годом - до 2,416 млн грн.
Согласно сообщению компании в прессе о проведении 28 апреля очередного собрания акционеров, ее непокрытый убыток возрос на 17% и составил 16,61 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность "КБК" в прошлом году уменьшилась на 12,6% от уровня 2015 года - до 1,444 млн грн.
В то же время долгосрочные обязательства увеличились на 0,6% - до 19,196 млн грн, текущие обязательства - в 37 раз, до 2,784 млн грн.
Штат сотрудников "КБК" к концу 2016 года составлял 2 чел.
ЧАО "Кепител Билдинг Корпорейшен" (до 2009 года - ООО) создано в 2005 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости. Также занимается возведением зданий и выполнением строительных работ, оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами в Донецком регионе.
"КБК", в частности, в 2010 году завершила строительство 17-этажного БЦ "Столичный" общей площадью около 30 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на просп. Богдана Хмельницкого, 102, в Ворошиловском районе Донецка.
Согласно данным компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый убыток в 2015 году увеличился на 5,6% по сравнению с 2014 годом - до 7,912 млн грн, чистый доход сократился в 7,5 раза - до 49,7 тыс. грн.
Основным акционером "КБК", согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2015 года являлось ЧАО "МАКО Холдинг" (96,873%, Донецк) - холдинговая компания группы "МАКО".
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 29 марта 2017 года уставный капитал ЧАО "Кэпитал Билдинг Корпорэйшн" составляет 50 млн грн, бенефициарным собственником компании числится А.Янукович.
В ГК "МАКО" на конец 2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития", ВБР, Киев; ЧАО "КБК"; а также ЧАО "МАКО Холдинг"; ЧАО "Комплекс "Дружба"; ЧАО "Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все - Донецк), Голландии и Швейцарии.
Среди основных направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность.
Собственником 100% акций ГК "МАКО" является А.Янукович.
Министерство внутренних дел Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что А.Янукович, который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в Киеве, объявлен в розыск СБУ на основании постановления суда о задержании с целью привода. По данным МВД, А.Янукович обвиняется по ч.2 ст.366 (служебный подлог с причинением тяжких последствий) УК Украины.
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