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Топливно-энергетический комплекс
"Норд" перенес производство холодильников в Китай
21:11 28.03.2017 |
Производитель сложной бытовой техники Nord Group Holding (ПАО "Норд", Краматорск, Донецкая область) перенес производство холодильников в Китай.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
"На протяжении уже более 50-лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. Со времени консервации завода в 2014 году, в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников. Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea", - отмечается в сообщении.
Китайская Midea - современная многопрофильная корпорация, специализирующаяся на производстве бытовой техники.
Midea основана в 1968 году и является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае.
В компании прогнозируют появление новых моделей бытовой техники торговой марки NORD весной 2017 года.
Nord Group Holding - единственный на Украине производитель сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров), предприятие полного цикла, где производятся все детали, инструменты, сборка и упаковка холодильников.
ПАО "Норд"с 1 августа 2016 года объявило о полной консервации своих мощностей в Донецке.
Как сообщали Українські Новини, Saturn Home Аppliances планирует создать индустриальный парк на основе завода в Черкассах.
Холдинг Saturn Home Аppliances (Чехия) инвестировал 23 млн долларов в производство бытовой техники в Черкассах.
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Завод Норд, главное предприятие группы, ранее был перерегистрирован из Донецка в Краматорск Донецкой области. Наблюдательный совет компании заявил о прекращении работы предприятия с 1 августа и консервации основных средств.
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