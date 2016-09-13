Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Норд" перенес производство холодильников в Китай

 

Производитель сложной бытовой техники Nord Group Holding (ПАО "Норд", Краматорск, Донецкая область) перенес производство холодильников в Китай.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"На протяжении уже более 50-лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. Со времени консервации завода в 2014 году, в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников. Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea", - отмечается в сообщении.

Китайская Midea - современная многопрофильная корпорация, специализирующаяся на производстве бытовой техники.

Midea основана в 1968 году и является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае.

В компании прогнозируют появление новых моделей бытовой техники торговой марки NORD весной 2017 года.

Nord Group Holding - единственный на Украине производитель сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров), предприятие полного цикла, где производятся все детали, инструменты, сборка и упаковка холодильников.

ПАО "Норд"с 1 августа 2016 года объявило о полной консервации своих мощностей в Донецке.

Как сообщали Українські Новини, Saturn Home Аppliances планирует создать индустриальный парк на основе завода в Черкассах.

Холдинг Saturn Home Аppliances (Чехия) инвестировал 23 млн долларов в производство бытовой техники в Черкассах.

Статьи по теме:
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

28.03 Зав­тра курс дол­ла­ра на меж­бан­ке мо­жет опу­стить­ся ни­же 27 гри­вень

28.03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 28 мар­та пе­ред вы­ступ­ле­ни­я­ми пред­ста­ви­те­лей ФРС

28.03 Дол­лар 28 мар­та тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но на­ка­нуне вы­ступ­ле­ний пред­ста­ви­те­лей ФРС

28.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 28 мар­та ро­стом, ин­декс УБ пре­одо­лел 1000 пунк­тов

28.03 На пря­мое уре­гу­ли­ро­ва­ние при­шлось 10% от всех за­яв­лен­ных убыт­ков по до­го­во­рам ОСАГО ком­па­ний-участ­ни­ков со­гла­ше­ния

28.03 Сбер­банк от­ме­нил су­точ­ные ли­ми­ты по опе­ра­ци­ям для физ­лиц и юр­лиц

28.03 Мин­фин 28 мар­та про­дал грив­не­вые ОВГЗ на 356,8 млн гри­вен

28.03 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

28.03 Суд раз­ре­шил Ген­про­ку­ра­ту­ре про­ве­сти вы­ем­ку до­ку­мен­тов в 5 бан­ках по де­лу о ма­хи­на­ци­ях с по­куп­кой ОВГЗ

28.03 НБУ усо­вер­шен­ство­вал ин­стру­мент экс­трен­ной под­держ­ки лик­вид­но­сти бан­ков

28.03 Рын­ки ак­ций Азии 28 мар­та по­вы­си­лись вслед за нефтью

28.03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 27.03.2017

28.03 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 28.03.2017

28.03 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,1 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 147 млн гри­вен до 286,1 млрд гри­вен 28 мар­та

28.03 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет Ра­де вве­сти ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ный арест средств на бан­ков­ских сче­тах

• дальше…

28.03 28 мар­та от­ме­ча­лась ста­биль­ность роз­нич­ных цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

28.03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 28 мар­та пе­ред вы­ступ­ле­ни­я­ми пред­ста­ви­те­лей ФРС

28.03 Нефть уско­ри­ла рост 28 мар­та, Brent по­до­ро­жа­ла до $51,35 за бар­рель

28.03 В фев­ра­ле сред­няя зар­пла­та уве­ли­чи­лась на 3,3% до 6,2 тыс. гри­вен

28.03 Неф­те­про­из­во­ди­те­ли в США на­ра­щи­ва­ют хеджи­ро­ва­ние

28.03 28 мар­та по­сле про­дол­жи­тель­но­го пе­ри­о­да сни­же­ния цен, сто­и­мость ав­то­га­за прак­ти­че­ски не из­ме­ни­лась

28.03 Госдолг Укра­и­ны в фев­ра­ле 2017г воз­рос на 0,78% в дол­ла­ро­вом вы­ра­же­нии - Мин­фин

28.03 НКРЭКУ уста­но­ви­ла для на­се­ле­ния и про­мыш­лен­но­сти та­ри­фы за рас­пре­де­ле­ние га­за как пла­ту за под­со­еди­нен­ную мощ­ность

28.03 НКРЭКУ утвер­ди­ла для "Укртрансгаза" внут­рен­ние та­ри­фы для то­чек вхо­да/вы­хо­да из ГТС

• дальше…

28.03 Пар­ла­мент Шот­лан­дии одоб­рил но­вый ре­фе­рен­дум о не­за­ви­си­мо­сти

28.03 В Ка­зах­стане мо­гут сно­ва по­явить­ся "вра­ги народа"?

28.03 Ав­стрия за­пре­ща­ет но­сить па­ран­джу в об­ще­ствен­ных ме­стах

28.03 Выс­ший суд ЕС при­знал санк­ции про­тив Рос­сии за­кон­ны­ми

28.03 Нуж­на ли ми­гра­ция бо­га­тым стра­нам?

28.03 Иор­да­ния и Са­у­дов­ская Ара­вия вло­жат $3 млрд в раз­ви­тие ядер­ной энер­ге­ти­ки

28.03 Ки­тай в фев­ра­ле по­лу­чил внеш­не­тор­го­вый де­фи­цит впер­вые с 2015г

28.03 Ки­тай­цы про­дол­жат ску­пать ком­па­нии по все­му ми­ру, не­смот­ря на на огра­ни­чи­тель­ные ме­ры ос сто­ро­ны вла­стей КНР

28.03 Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ча­ла за­ме­ну монет но­ми­на­лом 1 фунт

28.03 WSJ: биз­нес США усту­пил ини­ци­а­ти­ву Ев­ро­пе в со­труд­ни­че­стве с Ира­ном

27.03 Ду­бай бу­дет бо­роть­ся с пе­ре­пол­нен­ны­ми квар­ти­ра­ми

27.03 Лон­дон со­хра­нил ли­дер­ство в спис­ке круп­ней­ших финан­со­вых цен­тров ми­ра

27.03 Убо­гая мощь. Как пе­ре­во­ору­жа­ет­ся Рос­сия

27.03 В го­ро­дах Рос­сии про­шли ак­ции про­те­ста про­тив кор­руп­ции

27.03 На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в Бол­га­рии по­бе­ди­ла про­ев­ро­пей­ская пар­тия

• дальше…

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

27.03 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

• дальше…

28.03 Как оче­ред­ной кон­фликт Сыт­ни­ка и Хо­лод­ниц­ко­го по­хо­ро­нит борь­бу с кор­руп­ци­ей

28.03 Быв­ший зам­ми­ни­стра топ­ли­ва и энер­ге­ти­ки Ки­рю­шин за­дер­жан в Гру­зии - Лу­цен­ко

28.03 Шо­ки­ру­ю­щий Шо­кин. Пр­тив ко­го по­шел в суд быв­ший ген­про­ку­рор

28.03 Не­мно­го о е-де­кла­ра­ци­ях для ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ров

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

28.03 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­че­му бо­е­ви­ки на­ча­ли обост­рять бои

28.03 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. Ка­кая пер­спек­ти­ва бо­ев за Пи­ку­зы

28.03 Вой­на под До­нец­ком. По­че­му на­ча­лись но­вые бои за Яси­но­ват­ский блок­пост

27.03 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон о вне­се­нии из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство от­но­си­тель­но е-де­кла­ри­ро­ва­ния

27.03 За­чем За­хар­чен­ко плю­нул Яну­ко­ви­чем в мор­ду Пу­ти­ну

27.03 "Гей-поправка" мо­жет сно­ва от­ло­жить без­виз

27.03 По­че­му Гон­та­ре­ва пред­ла­га­ет вме­сто се­бя Лав­рен­чу­ка

27.03 "Пол­зу­чее наступление". По­че­му ВСУ ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись в рай­оне Пер­во­май­ска

27.03 Бой под Ав­де­ев­кой. По­че­му бо­е­ви­ки сно­ва уда­ри­ли по го­ро­ду

27.03 Из­ме­не­ния в укра­ин­ском за­коне об е-де­кла­ра­ци­ях нуж­но пе­ре­смот­реть - ев­ро­ко­мис­сар Хан

• дальше…

28.03 Пре­ступ­ни­ки хо­те­ли вы­красть остан­ки Эн­цо Фер­ра­ри и по­тре­бо­вать вы­куп

28.03 Вре­до­нос­ное ПО Crusader из­ме­ня­ет но­ме­ра те­ле­фо­нов в по­ис­ко­вой вы­да­че

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

28.03 Samsung все же бу­дет про­да­вать вос­ста­нов­лен­ные смарт­фо­ны Galaxy Note7

28.03 Но­вое пред­при­я­тие Ило­на Мас­ка зай­мет­ся под­клю­че­ни­ем ком­пью­те­ров к моз­гу че­ло­ве­ка для счи­ты­ва­ния и за­пи­си мыс­лей

28.03 Hyundai Santa Fe стал пер­вой лег­ко­вуш­кой, пе­ре­сек­шей Ан­тарк­ти­ду

27.03 В Бер­лине по­хи­ти­ли 100-ки­ло­грам­мо­вую зо­ло­тую мо­не­ту

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

27.03 Устрой­ство Superscreen пре­вра­ща­ет ваш смарт­фон в 10-дюй­мо­вый план­шет

27.03 Morgan Stanley: Tesla Model 3 бу­дет в 10 раз без­опас­нее обыч­ных ав­то­мо­би­лей

27.03 Ком­па­ния Bugatti сде­ла­ла ве­ло­си­пед за 39 ты­сяч дол­ла­ров

24.03 Ford при­ду­мал по­душ­ку без­опас­но­сти на по­тол­ке

24.03 Ли­тов­ский ки­бер­мо­шен­ник "выудил" из аме­ри­кан­ских IT-ком­па­ний $100 мил­ли­о­нов

24.03 Го­ло­со­вой по­мощ­ник Bixby поз­во­лит управ­лять всей тех­ни­кой Samsung

24.03 В Москве се­стер из Сбер­бан­ка взя­ли за по­куп­кой Ferrari

• дальше…

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно