Сбербанк отменил суточные лимиты по операциям для физических лиц и юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта все отделения Сбербанка были разблокированы.

Сбербанк (Россия) договорился с консорциумом в составе Norvik Banka (Латвия) и компании из Беларуси о продаже украинского дочернего Сбербанка.

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