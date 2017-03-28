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Сбербанк отменил суточные лимиты по операциям для физлиц и юрлиц
17:36 28.03.2017 |
Сбербанк отменил суточные лимиты по операциям для физических лиц и юридических лиц.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов.
Как сообщали Українські Новини, 28 марта все отделения Сбербанка были разблокированы.
Сбербанк (Россия) договорился с консорциумом в составе Norvik Banka (Латвия) и компании из Беларуси о продаже украинского дочернего Сбербанка.
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