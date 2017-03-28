Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НК решил разблокировать работу отделений Сбербанка
18:25 27.03.2017 |
Политическая партия "Национальный корпус" (бывший "Азов") решила разблокировать работу отделений Сбербанка.
Об этом говорится в заявлении партии, передают Українські Новини.
"Мы ведем войну с Россией, а не с украинскими гражданами. Хотя нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта сбережения. Поэтому мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако обращаемся к ним проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства", - сказано в нем.
НК заявляет, что переходит ко второму этапу борьбы с российскими банками в Украине.
"Националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа... Впрочем "Национальный Корпус не намерен останавливаться на достигнутом. Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого "Сбербанка России" в Украине", - заявляет партия.
По мнению НК, массовое закрытие депозитов украинцев в банках с российским госкапиталом нанесет финансовый удар по РФ, а отзыв лицензий Национальным банком Украины и национализация активов высвободит средства, недостающие для восстановления разрушенного Донбасса.
"В то же время мы предостерегаем власть, не допустить продажи этих банков подставным посредникам через третьи руки", - отмечается в заявлении.
Также партия требует от Службы безопасности Украины открыть уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса против главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Как сообщали Українські Новини, ранее активисты НК заблокировали работу отделений Сбербанка в Киеве, Днипре, Запорожье, Виннице и Сумах.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Рошен" в 2016г увеличил уплату налогов на 16%
|"Укрпочта" планирует завести в Украину Amazon
|"Кривбассвзрывпром" в 2016г сократил чистую прибыль на треть
|НК решил разблокировать работу отделений Сбербанка
|Новые вебинары RoboForex на этой неделе
|"Запорожский втормет" в 2016г нарастил убыток более чем на четверть
Это интересно
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают