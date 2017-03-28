Политическая партия "Национальный корпус" (бывший "Азов") решила разблокировать работу отделений Сбербанка.

Об этом говорится в заявлении партии, передают Українські Новини.

"Мы ведем войну с Россией, а не с украинскими гражданами. Хотя нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта сбережения. Поэтому мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако обращаемся к ним проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства", - сказано в нем.

НК заявляет, что переходит ко второму этапу борьбы с российскими банками в Украине.

"Националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа... Впрочем "Национальный Корпус не намерен останавливаться на достигнутом. Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого "Сбербанка России" в Украине", - заявляет партия.

По мнению НК, массовое закрытие депозитов украинцев в банках с российским госкапиталом нанесет финансовый удар по РФ, а отзыв лицензий Национальным банком Украины и национализация активов высвободит средства, недостающие для восстановления разрушенного Донбасса.

"В то же время мы предостерегаем власть, не допустить продажи этих банков подставным посредникам через третьи руки", - отмечается в заявлении.

Также партия требует от Службы безопасности Украины открыть уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса против главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как сообщали Українські Новини, ранее активисты НК заблокировали работу отделений Сбербанка в Киеве, Днипре, Запорожье, Виннице и Сумах.