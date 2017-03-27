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Топливно-энергетический комплекс
"АВК" в 2016г увеличила производство на 25%
11:24 27.03.2017 |
ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, в 2016 году увеличило объемы производства на 25% - до 46,07 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.
"Объемы производства по фабрике в 2016 году составили 46,072 тыс. тонн, что на 2,829 тонн меньше, чем мы планировали, однако на 9,292 тыс. тонны больше, чем в 2015 году", - сообщил журналистам директор Днепропетровской кондитерской фабрики Олег Гаряжа.
По словам директора по качеству фабрики Андрея Гаряжи, сейчас "АВК Конфекшинэри" работает над получением сертификатов качества своей продукции в соответствии с международными стандартами IFS (International Food Standard) и BRC (Global Standard for Food Safety), что позволит нарастить поставки компании в ЕС.
"Мы сейчас занимаемся получением сертификатов IFS и BRC, чтобы "играть в длинную" с нашими европейскими партнерами. Нам помогает в этом "Бюро Веритас". Я уверен, мы успешно пройдем проверки и получим до июля соответствующие сертификаты", - добавил А.Гаряжа.
Сейчас "АВК Конфекшинэри" продолжает работать над восстановлением своего ассортимента после потери контроля над Луганской и Донецкой кондитерскими фабриками.
"Большая нагрузка легла на фабрику после потери мощностей. Мы должны были восстановить часть ассортимента, поскольку фактически потеряли производство печенья. В 2016 году возобновили производство экструзии для выпуска нашего "Мажора" и "Бам-Бука", - пояснил директор Днепропетровской кондитерской фабрики.
Он уточнил, что мощности фабрики в Днепре позволяют производить 60 тыс. тонн продукции в год.
Сейчас продукция "АВК Конфекшинэри" поставляется в 53 страны, компания намерена расширять рынки сбыта и ассортимент в 2017 году. О.Гряжа добавил, что из-за запрета транзита Россией своей територией, украинские продукты теряют свои позиции на рынках СНГ и Средней Азии.
"Украинский товар очень долго туда идет, часто бывают очереди на переправе. Клиенты не хотят ждать 40 дней и замораживать свои деньги. Нас вытесняет российская продукция на полках Казахстана и других стран СНГ", - пояснил О.Гаряжа.
Как сообщалось, собственником ООО "АВК Конфекшинери" является бизнесмен Владимир Авраменко совместно с женой, ему также принадлежит кондфабрика в Днепре. Компания выпускает продукцию под ТМ "Королевский Шедевр", "Королевский Шарм" "Мажор", "Бам-Бук", "Труфель", "Труфалье" и др.
Группа компаний "АВК" была основана 1991 году, компании также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми сейчас потерян. "АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.
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По словам директора по качеству фабрики Андрея Гаряжи, сейчас "АВК Конфекшинэри" работает над получением сертификатов качества своей продукции в соответствии с международными стандартами IFS (International Food Standard) и BRC (Global Standard for Food Safety), что позволит нарастить поставки компании в ЕС.
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