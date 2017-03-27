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Топливно-энергетический комплекс
Ferrexpo в 2016г нарастило чистую прибыль в 6 раз
07:33 27.03.2017 |
Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в 6 раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн).
Как говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% - до $986,33 млн.
Согласно документу, Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% - до $585,99 млн, операционную - на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% - до $375 млн.
Компания также отмечает, что ей удалось добиться снижения чистого долга на 32% - до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в 4 раза - до $145 млн.
В отчете отмечается, что капитальные инвестиции в прошлом году снизились на 25% - до $48 млн.
Общий объем производства окатышей в 2016 году снизился на 4% - до 11,2 млн тонн, но возрос объем продаж - на 3%, до 11,697 млн тонн.
Как сообщалось, Ferrexpo в 2015г сократило чистую прибыль в 5,84 раза по сравнению с предыдущим годом - до $31,458 млн, тогда как в 2014 году она составляла $183,84 млн. Выручка Ferrexpo в 2015 году снизилась на 31% - до $961 млн, EBITDA - на 37%, до $313 млн.
Капинвестиции в 2015 году снизились на 72% - до $65 млн. Чистая задолженность компании возросла на 28% - до$868 млн.
Денежные средства Ferrexpо в 2015г снизились на 94% - до $35 млн.
Объем производства окатышей в 2015 году возрос на 5,8% - до 11,662 млн тонн, объем продаж - на 1,5%, до 11,33 млн тонн.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
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