Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) от 21 марта об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Вектор-Банк" с 22 марта начал процедуру ликвидации банка и делегирование полномочия ликвидатора банка.

Согласно пресс-релизу ФГВФЛ, процесс ликвидации продлится до 21 марта 2019 года включительно. Полномочия в части организации реализации активов банка делегированы ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Анне Савельевой сроком на два года.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления о начале процедуры ликвидации.

Как сообщалось, ФГВФЛ на основании решения НБУ от 2 марта 2017 года об отнесении Вектор Банк к категории неплатежеспособных с 3 марта ввел временную администрацию в финучреждение сроком на один месяц.

По данным НБУ, 95% вкладчиков банка - 852 - получат вклады в полном объеме, поскольку их размер находится в пределах гарантированных 200 тыс. грн.

Всего в рамках возмещения гарантированной суммы Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит около 77,7 млн грн.

Как сообщалось, НБУ зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года.

В начале августа 2016 года 100%-ным владельцем банка стал основатель IT-компании Digital Space Андрей Перкаль.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года Вектор Банк по размеру активов занимал 86-е место (203,834 млн грн) среди 93 действовавших в стране банков.

