Финансовые новости
- |
- 22.03.17
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин продлил до апреля 2018 спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа населению и ТКЭ без изменения цены
13:32 22.03.2017 |
Кабинет Министров продлил еще на 1 год до 1 апреля 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Постановлением о продлении спецобязанностей регулируются только цены продажи "Нафтогазом" газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м без НДС), в то время как в предыдущей редакции (действует до 1 апреля 2017 года) Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки).
Согласно проекту постановления, с 1 октября 2017 года возможна корректировка цены газа как товара в случае изменение цены импортного паритета на более чем 10%.
Обязанности проводить расчеты для корректировки цен возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности.
Исходя из обнародованного проекта этого постановления, с 1 апреля 2017 года произойдет разделение цены на газ для населения на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 2,5%) и платы за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).
Ожидается, что такую абонплату должна устанавливать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика).
Как сообщали Українські Новини, действие спецобязанностей НАК "Нафтогаз Украины" истекает 1 апреля.
В подписанном в 2015 году меморандуме с МВФ говорилось, что после 1 апреля 2017 года Украина откажется от государственного регулирования цен на газ.
При этом 4 марта 2017 года стало официально известно, что МВФ согласовал с Украиной 3-й пересмотр программы расширенного финансирования и рассмотрит выделение транша во 2-й половине марта.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада призвала США заключить оборонное соглашение с Украиной и предоставить статус основного союзника вне НАТО
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения Самойловой, незаконно посетившей Крым
|Начались игрища вокруг должности главы КСУ
|Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину через иностранные системы
|Украинские страховые компании устроили свой аналог "банкопада"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФГВФЛ начал процедуру ликвидации ПАО "Вектор Банк"
|FxPro обошла своих конкурентов в борьбе за лидерство
Открывает последнюю пятерку самых востребованных брокеров Форекс абсолютный новичок рейтинга - Tickmill. В прошлом месяце компания смогла улучшить свои позиции до 22-го места, а продолжив активную работу с клиентами уже через месяц получила 11-е место рейтинга.
|"Уманьферммаш" в 2016г значительно сократил чистую прибыль
|Суд приговорил к 5 годам тюрьмы условно бывшего и.о. предправления банка "Таврика" Дробязко за служебную халатность
|Кабмин продлил до апреля 2018 спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа населению и ТКЭ без изменения цены
|"Нафтогаз" допускает свое банкротство в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже - Витренко
Это интересно
|Как восемь сердец помогали Дэвиду Рокфеллеру править миром
|Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира
|Человек спасает беспилотники Uber от ДТП каждые 1,6 километра
|Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней
|Dragon SpaceX успешно приводнился в Тихом океане
|Впервые за три года Украина вновь стала лидером на рынке IT-фриланса Восточной Европы
|Запас хода первого серийного электрокара Volvo составит свыше 400 километров