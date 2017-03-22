Кабинет Министров продлил еще на 1 год до 1 апреля 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Постановлением о продлении спецобязанностей регулируются только цены продажи "Нафтогазом" газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м без НДС), в то время как в предыдущей редакции (действует до 1 апреля 2017 года) Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки).

Согласно проекту постановления, с 1 октября 2017 года возможна корректировка цены газа как товара в случае изменение цены импортного паритета на более чем 10%.

Обязанности проводить расчеты для корректировки цен возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности.

Исходя из обнародованного проекта этого постановления, с 1 апреля 2017 года произойдет разделение цены на газ для населения на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 2,5%) и платы за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).

Ожидается, что такую абонплату должна устанавливать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика).

Как сообщали Українські Новини, действие спецобязанностей НАК "Нафтогаз Украины" истекает 1 апреля.

В подписанном в 2015 году меморандуме с МВФ говорилось, что после 1 апреля 2017 года Украина откажется от государственного регулирования цен на газ.

При этом 4 марта 2017 года стало официально известно, что МВФ согласовал с Украиной 3-й пересмотр программы расширенного финансирования и рассмотрит выделение транша во 2-й половине марта.