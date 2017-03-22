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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" допускает свое банкротство в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже - Витренко
12:57 22.03.2017 |
Главный коммерческий директор Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко допускает банкротство компании в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже.
"Государство не несет ответственности по обязательствам "Нафтогаза". "Нафтогаз" просто будет банкротом. Наши активы при ликвидации "Нафтогаза" будут распродаваться, и кредиторы в пределах определенной очереди будут получать соответствующие деньги", - сказал он в ходе онлайн-трансляции интервью изданию "Новое Время. Бизнес".
Ю.Витренко также отметил, что газотранспортная система и специальные разрешения на добычу газа является собственностью государства, поэтому эти активы в случае проигрыша в арбитраже не отойдут "Газпрому".
В то же время он считает, что вероятность проигрыша НАК в арбитраже низкая.
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