ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), входящее в международную инвестиционную группу Solway, по итогам 2016 года увеличило выпуск никеля на 0,9% по сравнению с 2015 годом - до 18,1 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании, общий объем переработанной руды в 2016 году составил 1 млн 419,7 тыс. тонн - 98% по отношению к предыдущему году, что соответствует 79,9 тыс. тоннам ферроникеля из рудного сырья (86,9% к 2015 году), или 18,1 тыс. тонн никеля (100,9% к 2015г).

При этом напоминается, что за 2016 год планировалось произвести 19,3 тыс. тонн никеля, однако, в связи с трудностями поставки рудного сырья, план был выполнен предприятием на 94%.

План на первое полугодие-2017: объем переработанной руды - 770,7 тыс. тонн, на весь 2017г - 1 млн 618,1 тыс. тонн, ферроникеля - 40 тыс. тонн, на год - 82,7 тыс. тонн, никеля - 8,9 тыс. тонн, на весь год - 18,7 тыс. тонн.

Как сообщил журналистам генеральный директор ПФК Олег Беспалов в Киеве во вторник, за 2016 прибыль комбината от хозяйственной деятельности составила 23,8 млн грн, или 29,7% к 2015 году, убыток от курсовой разницы, продажи валюты и прочих операций - 163,5 млн грн.

"Таким образом, суммарный убыток за год составил 139,7 млн грн. На первое полугодие 2017 года в связи с проведением в феврале-марте капитальных ремонтов основного технологического оборудования запланированный убыток составит 23,6 млн грн; в расчете на год плановая прибыль составит 57,7 млн грн при условии, что курс гривни и цены на используемые в производстве ресурсы останутся на текущем уровне", - пояснил гендиректор.

По его словам, на результаты прошлого года повлияло, в частности, снижение объемов переработки руды, рост ж/д тарифов (на 15%) и тарифов на электроэнергию, что увеличило себестоимость переработки руды.

За отчетный период комбинат заплатил налоги в бюджет Украины в размере 64,9 млн грн (73,7% к 2015 году), в том числе 32,5 млн грн единого социального взноса (62,4%) и 24,7 млн грн налогов с заработной платы (138,4%). В 2016 году дважды проводилось повышение заработной платы - на 5% с 1 января-2016 и с 1 июня-2016. По итогам года уровень средней зарплаты на комбинате составил 5491 гривен (112,5%), что на 5,9% выше в среднем по стране. Расчетная средняя зарплата на первое полугодие 2017 года составит 6089 грн., в среднем по году - 6136 грн.

Топ-менеджер также сообщил, что общие затраты на содержание социальной сферы пгт Побугское в 2016 году составили 3, 33 млн грн (105,9% к 2015 году).

Как сообщалось, ПФК по итогам 2015 года получило прибыль в размере 80,142 млн грн (148,2% к предыдущему году), при этом убыток от курсовой разницы, продажи валюты и прочее составил 324,299 млн грн, суммарный убыток достиг 244,157 млн грн.

В 2015 году комбинат уплатил в госбюджет налоги на 88,1 млн грн (117,5% к предыдущему году), из которых 52,2 млн грн составил единый социальный взнос (115,2%), 17,8 млн грн - налог на зарплату (116,5%).

Общий объем переработанной руды в 2015 году составил 1 млн 449,190 тыс. тонн (101,5% по отношению к предыдущему году), что соответствует 91,992 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (91,2% к предыдущему году) или 18 тыс. тонн никеля (96,4% к предыдущему году). При этом в 2015 году планировалось произвести 19,5 тыс. тонн никеля, однако в связи с освоением новой энергоэффективной технологии низкого восстановления железа план был выполнен на 92,3%. В 2016 году ожидалось, что при использовании данной технологии произойдет увеличение производства никеля до 5% и снижение его себестоимости за счет сокращения расхода шихтовых материалов, электроэнергии, материалов конвертерного передела.

Solway инвестировала в ПФК с момента его приобретения в 2003 году более $130 млн. С 2004 года ПФК работает стабильно на привозной руде, по давальческой схеме. В 2014 году на ПФК начались пробные поставки руды с Николаевского месторождения в Украине (Западно-Лащевский участок).

Побужский ферроникелевый комбинат - единственное в Украине и б. Советском Союзе предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд.

ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела компании Solway Investment Group.

Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес, владея основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежат гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии и Украине.