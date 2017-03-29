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Старокраматорский машзавод в 2016г сократил чистую прибыль в 8 раз
15:44 28.03.2017 |
Производитель машин для ремонта и обслуживания железнодорожных путей Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ, Краматорск Донецкой обл.), по предварительным данным, в 2016 году получил чистую прибыль в размере 2,9 млн грн, что в 8,3 раза меньше, чем в 2015 году.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО, намеченному на 25 апреля, нераспределенная прибыль СКМЗ на 1 января 2017 года составила 46,02 млн грн (годом ранее - 40,6 млн грн).
Как сообщалось, в 2015 году СКМЗ получил почти 24 млн грн чистой прибыли против 15 млн грн убытка годом ранее.
Согласно публикации, за год завод незначительно увеличил текущие обязательства, до 143,21 млн грн, а долгосрочные сократил на 45% - до 53,37 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 67,5% - до 183,24 млн грн, активы в целом сократились на 9,8%, до 357,76 млн грн.
Собственный капитал ПАО "СКМЗ" на начало текущего года составляет 152,35 млн грн, в том числе уставный - 59,02 млн грн.
Численность персонала компании за год сократилась на 61 человека - до 1015 работников.
Основная специализация СКМЗ - производство адъюстажного, прецизионного прокатного и кузнечно-прессового оборудования, подъемно-транспортного оборудования, путевой техники.
Чистый доход компании в 2015 году сократился на 20,2% к 2014 году - до 126,05 млн грн.
По состоянию на второй квартал 2016 года компании Ganado Trade принадлежит 24,96% акций СКМЗ, физлицу - 22,54% (на конец 2015 года этим пакетом владел Сергей Близнюк).
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