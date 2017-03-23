Производитель сельхозмашин "Уманьферммаш" (Черкасская обл.), по предварительным данным, в 2016 году получил 1,5 млн грн чистой прибыли, что в 10,4 раза меньше, чем в 2015 году.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 27 апреля 2017 года, к началу текущего года нераспределенная прибыль превышала 20 млн грн (годом ранее - 18,5 млн грн).

Как сообщалось, в 2015 году завод получил чистую прибыль в размере 15,67 млн грн, тогда как 2014 год завершил с чистым убытком около 7 млн грн.

За минувший год предприятие нарастило текущие обязательства более чем вдвое - до 62,7 млн грн, долгосрочные обязательства по-прежнему отсутствуют.

Суммарная дебиторская задолженность сократилась более чем в два раза - до 8,8 млн грн. Активы в целом составили 151,26 млн грн - на 30% больше.

Численность персонала предприятия на 1 января 2017 года составила 652 чел. - на 17 чел. больше, чем годом ранее.

Согласно публикации, собрание акционеров намерено, в частности, рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО "Уманьферммаш" в частное АО.

ПАО "Уманьферммаш" специализируется, в частности, на выпуске машин для животноводства и кормопроизводства, перерабатывающих комплексов, почвообрабатывающей техники, комплексов для уборки корнеплодов, запчастей для сельхозтехники.

В 2015 году "Уманьферммаш" увеличил чистый доход на 51,6% к 2014 году - до 156,13 млн грн.

По состоянию четвертый квартал 2016 года более 92% ПАО принадлежит ООО "Фирма Буд" (Киев).