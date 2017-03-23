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Топливно-энергетический комплекс
"Уманьферммаш" в 2016г значительно сократил чистую прибыль
15:48 22.03.2017 |
Производитель сельхозмашин "Уманьферммаш" (Черкасская обл.), по предварительным данным, в 2016 году получил 1,5 млн грн чистой прибыли, что в 10,4 раза меньше, чем в 2015 году.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 27 апреля 2017 года, к началу текущего года нераспределенная прибыль превышала 20 млн грн (годом ранее - 18,5 млн грн).
Как сообщалось, в 2015 году завод получил чистую прибыль в размере 15,67 млн грн, тогда как 2014 год завершил с чистым убытком около 7 млн грн.
За минувший год предприятие нарастило текущие обязательства более чем вдвое - до 62,7 млн грн, долгосрочные обязательства по-прежнему отсутствуют.
Суммарная дебиторская задолженность сократилась более чем в два раза - до 8,8 млн грн. Активы в целом составили 151,26 млн грн - на 30% больше.
Численность персонала предприятия на 1 января 2017 года составила 652 чел. - на 17 чел. больше, чем годом ранее.
Согласно публикации, собрание акционеров намерено, в частности, рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО "Уманьферммаш" в частное АО.
ПАО "Уманьферммаш" специализируется, в частности, на выпуске машин для животноводства и кормопроизводства, перерабатывающих комплексов, почвообрабатывающей техники, комплексов для уборки корнеплодов, запчастей для сельхозтехники.
В 2015 году "Уманьферммаш" увеличил чистый доход на 51,6% к 2014 году - до 156,13 млн грн.
По состоянию четвертый квартал 2016 года более 92% ПАО принадлежит ООО "Фирма Буд" (Киев).
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