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Топливно-энергетический комплекс
"Трубосталь" в 2016г нарастила чистую прибыль более чем втрое
11:57 22.03.2017 |
ЧАО "Трубный завод "Трубосталь" (Житомирская обл.) по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 3,2 раза - до 13,016 млн грн.
Согласно объявлению о проведении 27 апреля 2017 года годового общего собрания акционеров, нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 15,046 млн грн.
За год завод нарастил текущие обязательства в 2,2 раза - до 167,843 млн грн, снизив долгосрочные на 25% - до 9 млн грн. Дебиторская задолженность возросла в 4,1 раза - до 42,702 млн грн.
Согласно объявлению, активы завода в 2016 году увеличились вдвое - до 193,185 млн грн, основные средства - на 8,4%, до 16,114 млн грн.
Численность работников предприятия сохранилась на уровне 2015 года - 229 чел.
ЧАО "Трубосталь" создано в 2001 году, основная специализация - производство стальных труб.
По данным Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2016 года, в собственности ООО "МД Групп Днепропетровск" находился 41,3177% акций "Трубостали", ООО "МД Истейт" - 23,7145%, ООО "Мидланд кэпитал менеджмет" - 12,732%, ООО "Дивата групп" - 12,5962%.
Уставный капитал ЧАО "Трубосталь" составляет 811,869 тыс. грн, номинал акции - 1 грн.
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