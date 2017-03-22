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"Vodafone Украина" по итогам 2016г увеличил выручку на 11,1%, сократил чистую прибыль на 44%
08:29 22.03.2017 |
Согласно финансовому отчету оператора, обнародованному во вторник, его выручка за прошлый год увеличилась на 11,1% - до 11,1 млрд грн.
Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, на сокращение показателя чистой прибыли повлияла рекордно высокая чистая прибыль в первом квартале 2015 года - 1,096 млрд грн, тогда как обычно квартальная чистая прибыль колеблется в пределах 200-500 млн грн.
"На существенный рост чистой прибыли в 2015 году повлияла курсовая разница - за счет роста доходов от интерконнекта, ставки которого были зафиксированы в долларах США, а гривня обесценилась по отношению к доллару в течение первого квартала", - прокомментировали в "Vodafone Украина".
Показатель OIBDA по итогам 2016 года сократился на 7,7% - до 3,8 млрд грн. Маржа OIBDA снизилась на 6,9 процентных пункта - до 34,1%.
Объем переданных данных в сети "Vodafone Украина" в прошлом году вырос на 210%, доход от передачи данных превысил 2 млрд грн.
Количество абонентов (включая CDMA) "Vodafone Украина" за год возросло на 2,5% и составило 20,9 млн.
"Основными факторами роста стали привлекательные Voice&Data тарифы, предлагающие оптимальное соотношение стоимости и включенного объема услуг, в том числе пакеты 3G интернета от 100 Мб до 12 Гб, безлимитное общение в социальных сетях, голосовые услуги, включая звонки за рубеж, а также собственные услуги оператора, такие как Vodafone TV", - отмечается в сообщении оператора.
В компании отмечают, что в период активного строительства сети в 2015-2016 гг. ее капитальные инвестиции достигли 10 млрд грн.
В октябре-декабре 2016 года доходы оператора выросли на 15,3% по отношению к аналогичному периоду 2015 года - до 2,8 млрд. грн.
Показатель OIBDA в четвертом квартале 2016 года увеличился на 23,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Маржа OIBDA возросла на 2,7 п.п. - до 39,5%.
Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2016 года уменьшилась на 20,1% по сравнению с результатами аналогичного периода 2015 года и составила 0,3 млрд грн.
В четвертом квартале 2016 года компания получила на 97% больше дата-доходов, чем за аналогичный период прошлого года.
"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине. К концу 2016 года обслуживал в Украине около 20,9 млн абонентов. У оператора - около 500 магазинов по всей стране.
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