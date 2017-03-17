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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" уволил президента "Укртрансгаза" Прокопива
21:46 17.03.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" уволил с занимаемой должности президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива.
"Правление НАК "Нафтогаз Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива", - говорится в сообщении госхолдинга в пятницу вечером.
По его данным, "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза".
В настоящее время обязанности президента компании временно исполняет первый вице-президент Мирослав Химко.
И.Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.
Как сообщалось, в середине февраля 2017 года правление "Нафтогаза Украины" отстранило И.Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза", а наблюдательный совет госхолдинга утвердил это решение.
По данным НАК, независимый аудитор Deloitte&Touche обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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