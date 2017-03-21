Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в 2016 году снизила чистый убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 45,214 млн грн.

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 20 апреля очередного общего собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году уменьшились на 5,3% по сравнению с 2015 годом - до 5 млрд 250,355 млн грн, основные средства - на 1,9%, до 1 млрд 548,226 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность "Донбассэнерго" в прошлом году сократилась в 2,1 раза - до 1 млрд 28,134 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 4,3% - до 3 млрд 984,265 млн грн, а долгосрочные - на 13,2%, до 790,379 млн грн.

Количество сотрудников за 2016 год снизилось с 5,485 тыс. чел до 5,408 тыс. чел.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2015 году получило чистый убыток 190,224 млн грн против 100,91 млн грн чистой прибыли в 2014 году, увеличив чистый доход на 9,3% - до 5 млрд 339,784 млн грн.

"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время - Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).