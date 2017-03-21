Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Донбассэнерго" в 2016г сократило чистый убыток в 4,2 раза
08:45 21.03.2017 |
Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в 2016 году снизила чистый убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 45,214 млн грн.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 20 апреля очередного общего собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году уменьшились на 5,3% по сравнению с 2015 годом - до 5 млрд 250,355 млн грн, основные средства - на 1,9%, до 1 млрд 548,226 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность "Донбассэнерго" в прошлом году сократилась в 2,1 раза - до 1 млрд 28,134 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 4,3% - до 3 млрд 984,265 млн грн, а долгосрочные - на 13,2%, до 790,379 млн грн.
Количество сотрудников за 2016 год снизилось с 5,485 тыс. чел до 5,408 тыс. чел.
Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2015 году получило чистый убыток 190,224 млн грн против 100,91 млн грн чистой прибыли в 2014 году, увеличив чистый доход на 9,3% - до 5 млрд 339,784 млн грн.
"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.
ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время - Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Донбассэнерго" в 2016г сократило чистый убыток в 4,2 раза
|Сумской "Насосэнергомаш" в 2016г сократил чистую прибыль на 6%
|"Мультиплекс-Холдинг" в 2016г. сократил чистый убыток на 49%
|Cовладельцем канала Тонис стал экс-регионал Макеенко
|Встречайте новые вебинары от Roboforex на этой неделе
|Выручка "Овостара" в 2016г выросла на 2,6% - предварительные неаудированные данные
Это интересно
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи