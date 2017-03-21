ПАО "Сумской завод "Насосэнергомаш", контролируемое российской компанией "Группа ГМС", по предварительным данным, в 2016 году получило чистую прибыль в размере 129,63 млн грн, что на 6,2% меньше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО, намеченного на 19 апреля, его нераспределенная прибыль к 1 января 2017 года составляла 814,08 млн грн (годом ранее - 687,76 млн грн).

Вопрос о распределении полученной в 2016 году прибыли внесен в повестку дня собрания.

Как сообщалось, в 2015 году завод нарастил чистую прибыль вдвое к 2014 году - до 137,9 млн грн.

Согласно публикации, за прошлый год завод на четверть сократил текущие обязательства - до 244,21 млн грн, а долгосрочные обязательства выросли на 13,3%, до 128,77 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ПАО выросла на 31,4%, до 295,27 млн грн. Активы в целом составили 1 млрд 393млн грн, немного увеличившись за год.

Собственный капитал компании на начало 2017 года составляет почти 1 млрд грн, уставный капитал не изменился - 24,72 млн грн.

Численность персонала завода за прошлый год сократилась незначительно (на 6 чел.) - до 2,847 тыс. работников.

"Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные, центробежные перекачивающие и вакуумные насосы для разных отраслей промышленности, в том числе для объектов тепловой и атомной энергетики, добычи нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для горнорудной, металлургической, машиностроительной и химической отраслей.

Как сообщалось, в 2015 году завод увеличил чистый доход на 7,8% к 2014 году, до 1 млрд 193 млн грн, нарастил чистую прибыль вдвое - до 137,9 млн грн.

По состоянию на ноябрь 2016 года собственником более 83% акций "Насосэнергомаша" является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited.

АО "Группа ГМС" - крупный многопрофильный холдинг в сфере разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.