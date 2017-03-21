Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Сумской "Насосэнергомаш" в 2016г сократил чистую прибыль на 6%
07:29 21.03.2017 |
ПАО "Сумской завод "Насосэнергомаш", контролируемое российской компанией "Группа ГМС", по предварительным данным, в 2016 году получило чистую прибыль в размере 129,63 млн грн, что на 6,2% меньше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО, намеченного на 19 апреля, его нераспределенная прибыль к 1 января 2017 года составляла 814,08 млн грн (годом ранее - 687,76 млн грн).
Вопрос о распределении полученной в 2016 году прибыли внесен в повестку дня собрания.
Как сообщалось, в 2015 году завод нарастил чистую прибыль вдвое к 2014 году - до 137,9 млн грн.
Согласно публикации, за прошлый год завод на четверть сократил текущие обязательства - до 244,21 млн грн, а долгосрочные обязательства выросли на 13,3%, до 128,77 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ПАО выросла на 31,4%, до 295,27 млн грн. Активы в целом составили 1 млрд 393млн грн, немного увеличившись за год.
Собственный капитал компании на начало 2017 года составляет почти 1 млрд грн, уставный капитал не изменился - 24,72 млн грн.
Численность персонала завода за прошлый год сократилась незначительно (на 6 чел.) - до 2,847 тыс. работников.
"Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные, центробежные перекачивающие и вакуумные насосы для разных отраслей промышленности, в том числе для объектов тепловой и атомной энергетики, добычи нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для горнорудной, металлургической, машиностроительной и химической отраслей.
Как сообщалось, в 2015 году завод увеличил чистый доход на 7,8% к 2014 году, до 1 млрд 193 млн грн, нарастил чистую прибыль вдвое - до 137,9 млн грн.
По состоянию на ноябрь 2016 года собственником более 83% акций "Насосэнергомаша" является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited.
АО "Группа ГМС" - крупный многопрофильный холдинг в сфере разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Донбассэнерго" в 2016г сократило чистый убыток в 4,2 раза
|Сумской "Насосэнергомаш" в 2016г сократил чистую прибыль на 6%
|"Мультиплекс-Холдинг" в 2016г. сократил чистый убыток на 49%
|Cовладельцем канала Тонис стал экс-регионал Макеенко
|Встречайте новые вебинары от Roboforex на этой неделе
|Выручка "Овостара" в 2016г выросла на 2,6% - предварительные неаудированные данные
Это интересно
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи