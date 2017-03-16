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До введения временной администрации из Интеграл-Банка было выведено не менее $23 млн - ФГВФЛ
12:49 16.03.2017 |
До введения временной администрации из Интеграл-Банка (Киев) были выведены средства на сумму не менее $23 млн, сообщается не сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
"До введения временной администрации средства из Интеграл-Банка выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц и проведение убыточных Forex-операций", - отмечает Фонд.
По его информации, банк открыл корреспондентский счет в Meinl Bank AG (Австрия) для получения прибыли в виде процентов по остатку в размере 3% годовых. Отдельным договором между банками было предусмотрено, что размещенные на корсчете средства передаются в обеспечение исполнения кредитных обязательств оффшорной компании перед австрийским банком. В результате Meinl Bank AG в мае 2015 года списал с корсчета Интеграл-Банк в свою пользу $14,16 млн в связи с невыполнением оффшорной компанией кредитных обязательств.
При этом установлено, что руководители этой оффшорной компании и украинского банка были связанными лицами. Кроме того, председатель правления банка не имел полномочий на подписание указанного договора о предоставлении средств на корсчете в залог (это относится к компетенции собрания акционеров и наблюдательного совета).
Кроме того, с января по май 2015 года путем проведения убыточных форексных операций с одним из действующих банков Украины из Интеграл-Банка выведено около 26 млн грн, $2,35 млн и EUR230 тыс. Например, 23 января 2015 года между банками проведены несколько десятков операций по обмену одной иностранной валюты на другую на общую сумму почти EUR80 млн, в результате которых за этот день Интеграл-Банк получил убыток в $1 млн. При этом в операциях использовались курсы, значительно выше рыночных на момент заключения сделки, что и повлекло отрицательный финансовый результат, отмечает Фонд гарантирования.
ФГВФЛ также добавляет, что работники казначейства Интеграл-Банка, проводившие эти операции, в дальнейшем стали сотрудниками банка, получившего прибыль, а заместитель начальника казначейства - его совладельцем и председателем правления. Бывший акционер Интеграл-Банк тоже стал владельцем существенного участия в этом банке.
Помимо того обнаружено, что кредитный комитет Интеграл-Банка принимал решения о предоставлении кредитов заемщикам с заведомо слабой платежеспособностью. Почти все кредиты, предоставленные юрлицам, имели отношение к действующему в то время руководству или учредителям банка.
"Один из основателей банка по предварительному сговору с руководителями страховых и финансовых компаний заключили 19 кредитных соглашений, в обеспечение которых были предоставлены "мусорные" ценные бумаги (которые не пользуются спросом, или стоимость которых значительно завышена, то есть заключены соглашения без надлежащего обеспечения). По состоянию на 1 февраля 2017 года общая сумма такого кредитного портфеля составляла около 140 млн грн", - указано в сообщении.
Так, руководство банка согласовывало предоставление кредитов связанным с ним лицам (всего 20 договоров). Сумма кредитного портфеля на 1 февраля 2017 года составляла около 380 млн грн.
ФГВФЛ также подчеркивает, что до введения временной администрации банк фактически не проводил работу с заемщиками с просроченными платежами. Кроме того, проблемная задолженность по кредитам списывалась без проведения претензионно-исковой работы и обращения взыскания на залоговое имущество, завышалась оценочная стоимость обеспечения по выданным кредитам. В частности, проведены незаконные операции по погашению кредитной задолженности путем взаимозачета и выведению из под залога движимого и недвижимого имущества. Такие кредиты в кредитном портфеле банка составили суммарно примерно 31 млн грн.
Как сообщалось, ФГВФЛ с 26 ноября начал ликвидацию ПАО "Интеграл-Банк".
Национальный банк Украины 26 ноября по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать лицензию и ликвидировать ПАО "Интеграл-банк".
"Интеграл-банк" был признан проблемным в августе 2015 года в связи с невыполнением банком обязательств. После этого были установлены факты неотображения в бухгалтерском учете документов клиентов, которые не выполнены в установленный законодательством срок. Кроме того, ухудшились показатели деятельности банка. В связи с отсутствием средств банк не выполнял своевременно и в полном объеме законные требования вкладчиков и других кредиторов", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 сентября Национальный банк Украины принял решение об отнесении Интеграл-Банка к категории неплатежеспособных, а на следующий рабочий день Фонд гарантирования ввел в него временную администрацию.
Интеграл-Банк основан в 1994 году. С марта по июнь 2015 года состав его акционеров существенно изменился и усложнился. Если ранее акционеры-физлица владели акциями банка напрямую или через одну промежуточную компанию, то в июньской структуре собственности популярной стала схема "зацикливания". В ней физлицо владеет лишь небольшой долей в компании-акционере банка, а оставшаяся доля либо выкуплена самой компанией, либо принадлежит ее "дочке", что согласно методике Нацбанка резко уменьшает совокупную долю физлица в собственности банка.
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