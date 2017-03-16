Государственный ПриватБанк (Днепр) направил письмо Национальному банку Украины (НБУ), в котором уведомил о необходимости докапитализации.

Об этом глава НБУ Валерия Гонтарева во время на ежегодной конференции инвесткомпании "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.

Она не уточнила заявленную банком сумму необходимого капитала, только отметила, что ранее оцениваемая Нацбанком доля кредитов связанным лицам на уровне 97% в действительности оказалась 100%.

"Все 100% были операции со связанными лицами, даже 3% не нашли", - уточнила В.Гонтарева.

По данным источников на рынке, порядок выявленной недостачи после смены акционеров в ПриватБанке составляет более 10 млрд грн.

