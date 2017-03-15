Производитель силовых и контрольных кабелей и кабелей связи ЧАО "Азовкабель" (Бердянск Запорожской обл.) завершил 2016 год с чистой прибылью в размере 1,04 млн грн, что в 7,6 раза меньше, чем годом ранее.





Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 21 апреля, нераспределенная прибыль совпадает с чистой.

За минувший год "Азовкабель" нарастил текущие обязательства на 40% - до 21,58 млн грн, но долгосрочные по-прежнему отсутствуют.

Компании удалось сократить суммарную дебиторскую задолженность в 2,6 раза - до 9,78 млн грн, а стоимость активов в целом выросла на 5,6% - до 130,53 млн грн.

Собственный капитал компании на 1 января 2017 года составляет 108,94 млн грн, в том числе уставный - 4,5 млн грн.

Численность персонала завода за год сократилась на 16 человек - до 151 работника.

ЧАО "Азовкабель" (ранее - ЗАО "Промышленное предприятие "Азовкабель") было создано в 2001 году на базе двух из 18 цехов в рамках реструктуризации ОАО "Азовкабель"- некогда крупнейшего в б.СССР производителя кабельной продукции.

ЧАО специализируется на выпуске кабелей связи, силовых и контрольных кабелей, осветительных шнуров. В ассортименте продукции более 2,5 тыс. марко-сечений.

Основные потребители - железные дороги, строительные и монтажные организации, предприятия тяжелой и легкой промышленности, оптовой торговли.

Согласно финансовому отчету компании, 2015 год она закончила с чистой прибылью около 8 млн грн против чистого убытка 7 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на 52%, до 95,72 млн грн.