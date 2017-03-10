Государственный ПриватБанк (Днепр) стал победителем конкурса, проводимого киевскими властями, по отбору банков для размещения банкоматов на 49 станциях столичного метрополитена.

"Только что состоялся конкурс на размещение банкоматов в метро. Победитель - ПриватБанк", - написал на своей странице в Facebook депутат Киевского горсовета от фракции "Объединение "Самопомич", глава комиссии по вопросам собственности Леонид Антоненко.

По его словам, стоимость аренды помещения для одного банкомата составит для банка 470 тыс. грн в месяц.

"Цена выросла с 270 до 470 тыс. грн. В месяц, без НДС. Напомню, что первоначально КГГА планировала передать банкоматы другому банку без конкурса. Этот банк, кстати, заявку на конкурс не подал", - добавил Л.Антоненко.