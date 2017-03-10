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Укртрансгаз будет покупать газ небольшими порциями - по ценам европейского хаба
17:54 10.03.2017 |
Укртрансгаз будет закупать газ для производственно-технологических нужд небольшими лотами и с привязкой к ценам на европейском газовом хабе NCG.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
После отмены предыдущего тендера АМКУ, ПАО "Укртрансгаз" объявило тендер на закупку 2,18 млрд куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических и собственных нужд, а также для обеспечения балансирования. По условиям тендера закупка разделена на 10 лотов - по 218 млн куб. м с целью предоставить возможность участия в конкурсе как можно большему количеству поставщиков. Срок поставки газа согласно условиям закупки - с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Цена за каждый месяц поставки будет индексироваться по формуле к ценам на газ на ликвидном немецком газовом хабе NCG, что гарантирует рыночный уровень цен для Укртрансгаза.
"Мы поддерживаем решение Укртрансгаза о разделении этой закупки на лоты и использовании рыночных механизмов определения цены. Это еще один шаг к эффективному и конкурентному рынку газа в Украине", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.
В 2016 году частными газодобывающими компаниями было суммарно добыто порядка 4,2 млрд куб. м газа, но ни одна компания самостоятельно не добыла необходимые Укртрансгазу объемы. Частные импортеры поставили в Украину 2,9 млрд куб. м газа, при чем наибольший из них импортировал порядка 1,2 млрд куб. м в течение 2016 года. Разделение закупки на лоты даст возможность участвовать в тендере большему количеству потенциальных продавцов газа, заметили в Укртрансгазе.
В прошлом году для производственно-технологических нужд и балансирования Укртрансгаз использовал 1,7 млрд куб. м газа.
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