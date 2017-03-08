Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" из-за долгов и отсутствия подтвержденных объемов купленного газа начала ограничивать поставки газа на химические заводы "Ривнеазот", "Черкассыазот" и "Северодонецказот", которые входят в структуру холдинга Ostchem.

Об этом сообщает пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский на своей странице в соцсети Facebook.

"Начали процедуру ограничения газоснабжения для трех химических предприятий: "Ривнеазот", "Черкассыазот", "Северодонецказот", - сообщил Белявский, назвав причиной таких действий наличие долгов группы Ostchem за транспортировку газа и отсутствие подтвержденных объемов "голубого" топлива в газотранспортной системе, который компании были бы намерены использовать.

Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" судится с компаниями группы Ostchem, пытаясь вернуть долги за транспортировку газа или доказать правомерность своих действий как оператора ГТС, направленных на выравнивание дисбаланса газа. Например, в декабре 2016 года Хозяйственный суд Ривненской области принял решение о взыскании с "Ривнеазот" в пользу госкомпании 30,6 миллиона гривень долгов.