НАК "Нафтогаз Украины" считает незаконным перевод своего крупного должника - принадлежащего государству ПАО "Одесский припортовый завод" - на давальческую (толлинговую) схему работы и готов оспаривать такие действия в суде, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Это нарушает законодательство Украины и регулирование рынка газа. Мы будем вынуждены обратиться в суд. Как к самому заводу, так и к поставщику газа/арендатору/партнеру по толлингу", - написал он в комментарии к посту главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Игоря Билоуса на его странице в Facebook о возобновлении работы ОПЗ по толлинговой схеме.

Партнер по запуску ОПЗ - ООО "ЭРУ Трейдтинг", отобранный ФГИ, готов обсудить эти претензии "Нафтогаза" в суде, написал в другом блоге совладелец "ЭРУ Трейдтинг" Андрей Фаворов, тогда как позиция ФГИ и ОПЗ на этот счет пока отсутствует.

ФГИ 2 марта сообщил, что ОПЗ будет работать по давальческой схеме с группой компаний "ЭРУ", которая предоставила лучшее предложение по возобновлению работы завода: в отличие от других игроков она предложила начать работу уже с 1 марта. По данным Фонда, для запуска завода необходимо 49,6 млн грн.

ФГИ уточнил, что в настоящее время с ЭРУ подписано рамочное соглашение, которое будет пересматриваться ежемесячно и предусматривает, что до 18 числа стороны согласовывают объем давальческого сырья.

В свою очередь, в пресс-релизе ЭРУ отметило, что поставлять ОПЗ на переработку до 60 млн куб. м газа в месяц будет "ее дочка" ERU Management, которая также будет покупать аммиак и мочевину. ЭРУ обязалась выделить более $20 млн по соглашениям о кредитной поддержке для возобновления работы завода путем финансирования поставок газа в марте.

Как сообщалось, после двух неудачных попыток приватизации ОПЗ в конце декабря 2016 года сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки. Предприятие заявило о поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода на длительный период.

В отношении долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", который на начало марта 2017 года составлял 1,518 млрд грн, ОПЗ и ФГИ намерены реструктуризировать его на два года с оплатой равными частями, начиная с 1 апреля 2017 года, без начисления процентов согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.

После ухудшения конъюнктуры внешних рынков предприятие стало работать убыточно. За девять месяцев 2016 года его убыток составил 560,52 млн грн против 205,3 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года, в том числе за третий квартал чистый убыток был равен 316,58 млн грн против 53,35 млн грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года. Чистый доход ОПЗ за 9 месяцев этого года сократился в 2,1 раза - до 4,024 млрд грн.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

ООО "ЭРУ Трейдинг" принадлежит А.Фаворову (экс-коммерческий директор ДТЭК), Дейлу Пери и Ярославу Мудрому.