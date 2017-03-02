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Топливно-энергетический комплекс
НБУ намерен привлечь в марте-апреле международную компанию для расследования возможных злоупотреблений в Приватбанке
15:18 02.03.2017 |
Национальный банк намерен привлечь в марте-апреле международную компанию для расследования возможных злоупотреблений в Приватбанке.
Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Да, действительно, мы проведем Forensic-аудит, для чего будет привлечена международная компания", - сказала она.
Гонтарева предполагает, что привлечение компании состоится в марте-апреле.
Forensic-аудит проводится для предотвращения проблем, связанных с посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также для сбора доказательств по уже случившимся фактам.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций Приватбанка принадлежит государству.
Бывшие акционеры Приватбанка обязались реструктуризировать кредиты юридическим лицам до июля 2017 года.
Ранее банк контролировался Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
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