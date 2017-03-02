На конец 2016 года объем необоротных активов турецкого телекоммуникационного холдинга Turkcell, который владеет украинским оператором мобильной связи lifecell, в Донецке оценивался в 14,4 млн турецких лир, в Луганске - 1,2 млн турецких лир.

По данным компании, по итогам 2015 года активы Turkcell в Донецке оценивались в 20,7 млн турецких лир, Луганске - 2,9 млн турецких лир.

Как сообщалось, lifecell официально сообщил о прекращении предоставлении услуг мобильной связи в захваченной пророссийскими боевиками части Донецкой области.

Отметим, что на территории Луганской области, контролируемой террористами, lifecell не предоставляет услуги свыше года. На территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, сеть lifecell доступна с перебоями из-за проблем с электропитанием.

Мобильный оператор life:) начал работать в Украине в 2005 году. В 2015 году группа СКМ Рината Ахметова и турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell подписали договор о продаже 44,96% акций компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., контролирующей Астелит.

В итоге группа Turkcell стала стопроцентным собственником компании Астелит. В начале 2016 года компания решила провести ребрендинг, в рамках которого сменила название на lifecell.