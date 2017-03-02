Группа СКМ не собирается менять юрисдикцию своих активов в оккупированном Донбассе. Об этом сказано в заявлении группы, обнародованном на сайте СКМ.

"Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе - наши предприятия на НКТ. И никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. Мы обеспечиваем рабочими местами сотни тысяч людей в разных регионах страны - от Востока до Запада, в том числе и на временно не подконтрольных Украине территориях. Мы поставляем в дома миллионов украинцев тепло, электричество и газ. СКМ - одно из немногих связующих звеньев между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Украины. Даже несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия, все активы группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет", - сказано в заявлении.

Отмечается, что всего с начала конфликта в Донбассе группа СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на НКТ.

"Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" - неприемлемым", - сказано в сообщении.

Вчера стало известно о захвате главного офиса, входящего в группу СКМ, ПАО Укртелеком. Компания прекратила оказывать услуги на оккупированной территории Донбасса.

Днем ранее террористы ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где боевики угрожают ввести "временную администрацию". Это Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит.

27 февраля Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

20 февраля сообщалось об остановке Енакиевского металлургического завода и предприятия Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения. Оба предприятия входят в состав группы Метинвест, основными акционерами которой являются СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).