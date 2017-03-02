Государственная фискальная служба (ГФС) благодаря новому законодательству списала со счетов ПАО "Укрнафта" 168 млн грн налогового долга, говорится в сообщении ведомства в среду со ссылкой на слова начальника Офиса крупных плательщиков ГФС Евгения Бамбизова.

Он пояснил, что ранее попытки взыскать долг блокировались судом, однако Верховная Рада внесла изменения в ст.95 Налогового кодекса и предоставила руководителю контролирующего органа право самостоятельно, без решения суда, взимать долг на сумму более 5 млн грн с предприятий, самостоятельно декларирующих обязательства, но не платящих налоги.

Е.Бамбизов напомнил, что в течение 2015-2017 гг. "Укрнафта" постепенно наращивала долги перед бюджетом по самостоятельно декларируемыми денежным обязательствам, которые на сегодня достигли почти 12,8 млрд грн, в том числе по налогу на прибыль 1,5 млрд грн и по НДС 0,4 млрд грн.

По его словам, постановлением Высшего административного суда Украины налоговое требование и решение об описи имущества, выставленные Офисом крупных плательщиков, оставлено в силе, однако акты описи имущества на общую сумму 11,2 млрд грн отменены, и сейчас Офис крупных плательщиков предпринимает активные меры по пересмотру этого решения.

Е.Бамбизов также уточнил, что Национальный банк Украины 17 февраля направил всем банковским учреждениям письмо о безусловном выполнении инкассовых поручений (распоряжений), принятых на основании решения руководителя контролирующего органа. Он добавил, что приказом ГФС от 20 февраля утверждена примерная форма такого решения о взыскании денежных средств налогоплательщика со счетов в банках в счет погашения налогового долга.

"С учетом указанного начальником Офиса крупных плательщиков принято решение о взыскании налогового долга со счетов должника ПАО "Укрнафта" №1 и выставлено на все счета должника почти 500 инкассовых поручений. Со счетов предприятия в счет погашения налогового долга списаны средства в сумме 168 млн грн", - говорится в сообщении.

Е.Бамбизов добавил, что офис осуществляет дальнейшую работу по использованию всех имеющихся резервов, в том числе и по погашению налогового долга, с целью обеспечения дополнительных поступлений в госбюджет.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе "Приват" - порядка 42% акций.

"Укрнафта" в январе-сентябре 2016 года получила чистую прибыль в размере 427 млн грн, что в 9,5 раза меньше показателя за аналогичный период 2015 года. Ее выручка сократилась на 27% - до 15,301 млрд грн.