Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что долг по налоговым обязательствам перед государственным бюджетом крупнейшей нефтедобывающей компании " Укрнафта " составляет 12,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, передают Українські Новини.

"В течение 2015-2017 годов "Укрнафта" постепенно наращивала долги перед бюджетом по самостоятельно декларируемыми денежным обязательствам, которые на сегодняшний день достигли заоблачных высот и составили почти 12,8 млрд гривен", - цитирует пресс-служба начальника Офиса Евгения Бамбизова.

По данным ГФС, "Укрнафта" имеет долг по уплате налога на прибыль 1,5 млрд гривен и по уплате НДС - 0,4 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января Верховная Рада снизила ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Компания эксплуатирует 1 949 нефтяных и 185 газовых скважин, а также имеет 58 буровых установок.

Кроме того, "Укрнафте" принадлежит 537 автозаправочных станций.