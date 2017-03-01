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Топливно-энергетический комплекс
Налоговый долг "Укрнафты" составляет 12,8 млрд гривен, - ГФС
17:00 01.03.2017 |
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, передают Українські Новини.
"В течение 2015-2017 годов "Укрнафта" постепенно наращивала долги перед бюджетом по самостоятельно декларируемыми денежным обязательствам, которые на сегодняшний день достигли заоблачных высот и составили почти 12,8 млрд гривен", - цитирует пресс-служба начальника Офиса Евгения Бамбизова.
По данным ГФС, "Укрнафта" имеет долг по уплате налога на прибыль 1,5 млрд гривен и по уплате НДС - 0,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, с 1 января Верховная Рада снизила ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно.
50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.
9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
Компания эксплуатирует 1 949 нефтяных и 185 газовых скважин, а также имеет 58 буровых установок.
Кроме того, "Укрнафте" принадлежит 537 автозаправочных станций.
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