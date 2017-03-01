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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" с марта начнет закупки газа за аккредитивы Citi и Deutsche Bank
11:44 01.03.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" получил первые 15 аккредитивов в рамках кредитного договора с Citi и Deutsche Bank, гарантированного Всемирным банком (ВБ), сообщила пресс-служба госхолдинга.
"Аккредитивы на общую сумму более EUR220 млн будут использованы в течение марта этого года для закупки природного газа у европейских поставщиков, выбранных по тендерным процедурам Всемирного банка. Закупки газа предусматриваются в объеме до 1,1 млрд куб. м. Средства по аккредитивам поставщики получат от кредиторов по факту поставки газа в Украину в течение апреля", - говорится в сообщении.
"Нафтогаз" должен осуществить погашение кредита за 12 месяцев с момента его предоставления. Общий объем кредитной линии, гарантированной ВБ, составляет сумму, эквивалентную $500 млн.
"Остальные средства кредитной линии будут использованы для закупки газа исходя из текущей рыночной конъюнктуры", - отмечают в НАК.
Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о намерении в марте импортировать из Европы не менее 1,24 млрд куб. м газа, однако в апреле НАК планирует существенно снизить объемы его импорта.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 30 декабря 2016 года подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche Bank на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.
Кредитная линия обеспечивается гарантией ВБ, что, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению №876 Кабинета министров от 30 ноября 2016 года.
Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche Bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз Украины" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. ВБ гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.
НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.
По словам главы правления НАК Андрея Коболева, эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение текущего отопительного сезона.
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Аккредитивы на общую сумму более EUR220 млн будут использованы в течение марта этого года для закупки природного газа у европейских поставщиков, выбранных по тендерным процедурам Всемирного банка. Закупки газа предусматриваются в объеме до 1,1 млрд куб. м.
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