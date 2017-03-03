"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 банк "Восток" увеличил прибыль в 2 раза до 95,4 млн гривен
08:22 03.03.2017 |
В 2016 году банк "Восток" (Днипро) увеличил чистую прибыль в 1,9 раза до 95,383 млн гривен по сравнению с 2015 годом (49,6 млн гривен).
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 41,171 млн гривен, во 2-м квартале 5,1 млн гривен, в 3-м квартале - 20,275 млн гривен, а в 4-м квартале - 28,8 млн гривен.
2015 год банк закончил с прибылью 49,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк "Восток" контролируется Владимиром Костельманом и Владимиром Мороховским - совладельцами Fozzy Group.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 23-е место (7,8 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|6 581,3
|7 764,9
|18,0
|Кредиты клиентам
|3 713,8
|4 957,5
|33,5
|Средства физлиц
|1 988,8
|2 534,2
|27,4
|Средства юрлиц
|2 501,1
|3 677,9
|47,1
|Всего капитала
|426,0
|523,0
|22,8
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