Чистая прибыль ПАО "Мотор Сич" в 2016 году составила 2 млрд 186,516 млн грн, что на 36,4% меньше показателя 2015 года (3 млрд 435,786 млн грн), такие предварительные данные компания опубликовала в объявлении о назначенном на 30 марта ежегодном собрании акционеров.

Согласно объявлению, нераспределенная прибыль по итогам минувшего года увеличилась на 15,7% - до 15 млрд 662,898 млн грн.

В соответствии с повесткой дня, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы предприятия в 2016 году и утвердят размер дивидендов за минувший год, предложенный наблюдательным советом.

Предполагается также переизбрать наблюдательный совет.

Согласно обнародованным данным, активы "Мотор Сичи" в 2016 году выросли на 22,7% - до 25,06 млрд грн, в том числе основные средств и инвестиционная недвижимость - на 8,7%, до 6,06 млрд грн, запасы - на 28,6%, до 13,14 млрд грн, денежные средства - на 87,3%, до 2,32 млрд грн.

Компания указывает, что ее собственный капитал в минувшем году увеличился на 14,8% - до 16,62 млрд грн, долгосрочные обязательства - почти в 2,6 раза, до 3,13 млрд грн, текущие обязательства и обеспечение - на 12,3%, до 5,31 млрд грн.

В соответствии с объявлением, среднее количество работников в 2016 году сократилась на 3,7% - до 25,24 тыс. человек.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Компания в январе-сентябре 2016 года уменьшила консолидированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 25,72 по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 1 млрд 883,61 млн грн. Ее чистый доход сократился на 28,3% - до 7 млрд 536,34 млн грн.