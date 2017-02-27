Печерский районный суд Киева обязал Приватбанк предоставить 6 виргинским компаниям, которые связаны с бывшими акционерами, доступ к их средствам.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Согласно им, компании Camerin investments LLP, Sunnex investments LLP, Tampleon investments LLP, Berlini commercial LLP, Lumil investments LLP, Sofinam LLP подали иск против Министерства финансов, Приватбанка и главы его правления банка Александра Шлапака.

Указанный иск обоснован тем, что существуют риски списания и потери денежных средств, размещенных на депозитных счетах истцов.

Данные виргинские компании имеют валютные депозитные договора с Приватбанком от 2012 и 2014, а именно с его кипрским филиалом.

21 декабря 2016 Министерство финансов приобрело 100% акций Приватбанка, при чем 19 декабря - 21 декабря было осуществлено списание денежных средств некоторых клиентов банка.

В частности, бывший директор Кипрского филиала Приватбанка заявил в одном из интервью, что около 300 млн долларов "списано" со счетов клиентов в представительстве на Кипре.

По предписаниям частей 2 и 3 статьи 1060 Гражданского кодекса Украины, согласно договору банковского вклада, банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика.

Таким образом истцы, согласно заявленным требованиям, просили обязать Приватбанк и Минфин обеспечить выполнение условий заключенных депозитных договоров, в частности в части возврата денежных средств.

В связи с этим они потребовали в качестве обеспечения иска запретить списание их средств в банке и предоставить возможность свободно распоряжаться этими средствами.

Также они потребовали обязать банк обеспечить начисление и выплату процентов по депозитам.

Кроме того, истцы потребовали запретить Приватбанку и филиалу на Кипре совершать любые действия по остановке/блокировке/прекращению любых наличных и безналичных операций, или не выполнять платежные поручения относительно их средств.

9 февраля суд принял исковое заявление и удовлетворил требования компаний в качестве обеспечения иска.

На данный момент Окружной административный суд Киева рассматривает иск упомянутых компаний к НБУ и Фонду гарантирования вкладов.

Виргинские компании требуют признать противоправным и отменить приказ временного администратора Приватбанка от 20 декабря о запрете расходных операций по счетам связанных лиц в банке.

24 января суд потребовал от НБУ и Фонда предоставить копии документов в отношении указанных компаний: о признании их связанными с Приватбанком; о запрете расходных операций; о приобретении акций Приватбанка; о списании средств; о признании ничтожными договоров данных компаний; о наличии долгов у этих компаний перед банком.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

До этого его контролировали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.