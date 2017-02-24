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НБУ согласовал изменение структуры собственности банковской группы Приватбанка
16:18 24.02.2017 |
Национальный банк согласовал изменения структуры собственности банковской группы Приватбанка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Решением комитета Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем от 17 февраля были согласован изменения структуры собственности банковской группы Приватбанка.
Изменения, произошедшие в структуре собственности банковской группы, связанные с приобретением государством 100% участия в банке и включением и выключением ряда участников.
По состоянию на 16 декабря 2016 года банковская группа Приватбанка насчитывает 14 участников.
В частности: ПАО КБ "Приватбанк", AS "PrivatBank" (Латвия), SIA "PrivatLizings" (Латвия), SIA "PrivatConsulting" (Латвия), SIA "Privat Investment" (Латвия), SIA "Amber Real" (Латвия), ООО "Истейтгарант", ЧАО "Кобос", ООО "Украинское бюро кредитных историй", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Юридическая фирма" А-Лекс ", ООО "Приватофис", UK SPV Credit Finance PLC (Великобритания), Ukraine Mortgage Loan Finance NO.1 PLC (Великобритания).
Как сообщали Українські Новини, 15 марта 2013 года банковская группа Приватбанка была признана Национальным банком.
Ее контроллером выступает Приватбанк.
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В течение 30 дней, с даты публикации сообщения в "Урядовом курьере", министерство будет проводить регистрацию заинтересованных в расследовании лиц и рассматривает требования относительно проведения слушаний. В течение 60 дней, МЭРТ рассматривает письменно изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.
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