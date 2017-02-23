Финансовые новости
- |
- 23.02.17
- |
- 07:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин принял решение о докапитализации Приватбанка на 9,8 млрд гривен
19:57 22.02.2017 |
Кабинет Министров принял решение о докапитализации Приватбанка на 9,8 млрд гривен.
Об этом говорится в постановлении №89 от 22 февраля, передают Українські Новини.
Сумма дополнительной капитализации составит 9,8 млрд гривен.
"Это остаток суммы, предусмотренной для капитализации банка, которая не была осуществлена в 2016 году в полном объеме", - заявляет правительство.
Напоминаем, что капитализация предусматривалась на сумму до 116,8 млрд гривен, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на сумму 107 млрд гривен
Увеличение уставного капитала банка произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк перешел в государственную собственность.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ смягчил валютные ограничения по некоторым операциям внешнеторговой деятельности
НБУ, в частности, освободил от обязательной продажи поступления в иностранной валюте от нерезидентов, если эти средства поступают как денежное обеспечение (гарантийный взнос, залог, аванс, депозит, гарантия) участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ужесточил меры по проведению валютных операций для недопущения оттока капитала в Россию с 23 февраля
|Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
Украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.
|Перспективы создания единого правого фронта в Украине выглядят не такими оптимистическими, как пытаются показать участники
|Что новый советник Трампа по безопасности думает о России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин принял решение о докапитализации Приватбанка на 9,8 млрд гривен
|RoboForex предлагает зарабатывать вместе с сервисом CopyFX
|Fitch присвоило "Кернелу" финальный рейтинг "B+"
|Ситибанк: "Нафтогаз" к концу недели получит первые четыре аккредитива по кредиту на $500 млн
|"Нафтогаз" снизил цену газа для промпотребителей на март на 7%
|НБУ принял решение ликвидировать АО "Фортуна-банк"
|ФГВ предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк"
Это интересно
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
|Грузовой корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС