НАК "Нафтогаз Украины" до конца текущей недели получит первые четыре аккредитива по кредиту на $500 млн, сообщил глава правления украинского Ситибанка Стивен Фишер.

"Заем уже активный и первые четыре аккредитива будут выпущены уже в эту пятницу", - сказал он во время встречи с журналистами в Киеве в среду.

В то же время он не уточнил сумму аккредитивов.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 30 декабря 2016 года подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche Bank на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.

Кредитная линия обеспечивается гарантией ВБ, что, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению №876 Кабинета министров от 30 ноября 2016 года.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche Bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз Украины" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. ВБ гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение текущей зимы.

В 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от ЕБРР на закупку газа у европейских поставщиков.

